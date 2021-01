Britain’s Got Talent 2021 a été retenu après que les chefs d’ITV se sont rendu compte qu’ils ne pouvaient pas le faire fonctionner dans la pandémie mondiale.

Comme The Mirror l’a révélé en exclusivité cette semaine, les patrons de BGT étaient sur le point de mettre au rebut la série de cette année après avoir été contraints de repousser la production grâce à un autre verrouillage et à la montée en flèche du taux d’infection à Covid-19 au cours de la première partie de janvier.

Ils avaient espéré que les auditions pourraient avoir lieu cet été, prêtes pour une date de début d’automne, avec des finales en direct prévues pour la fin de l’année.

Mais maintenant, le spectacle Ant et Dec sera entièrement retiré des programmes et il est peu probable qu’il soit diffusé à nouveau avant le printemps 2022.







Dans un communiqué, les producteurs et le diffuseur ont admis leur défaite après qu’il s’est avéré impossible de planifier à l’avance la série et de garantir la sécurité de toutes les personnes impliquées.

«Bien que tout le monde chez ITV, Thames et Syco fassent de leur mieux pour y parvenir, et avec notre priorité absolue de protéger le bien-être et la santé de chaque personne impliquée dans le programme, des juges, des hôtes et des concurrents à l’ensemble de l’équipage et du public. , la décision a été prise – malheureusement – de déplacer le record et la diffusion de la 15e série de Britain’s Got Talent jusqu’en 2022. «

Ils ont laissé entendre que le principal problème était le manque de candidats potentiels.

«BGT est connu pour sa diversité de talents avec de grands groupes de danse, des chœurs merveilleux et des orchestres somptueux en son cœur, et il est devenu clair qu’il n’est pas seulement possible de filmer des auditions avec ces types d’actes de manière sûre, mais aussi que ils ne sont pas capables de bien répéter et de se préparer en toute sécurité », ont-ils ajouté.

« La sécurité doit passer avant tout et, par conséquent, l’enregistrement de l’émission ne peut actuellement pas se dérouler comme prévu. »







La semaine dernière, le Mirror a rapporté que les enfants d’âge scolaire, les personnes âgées et toute personne souffrant de problèmes de santé sous-jacents ne pourraient pas participer sans potentiellement compromettre les consignes de sécurité.

Une autre partie du problème était la nécessité d’avoir un public en direct lorsqu’il s’agit de réagir aux artistes sur scène, qui comprennent des bandes dessinées, des chorales et des contorsionnistes, ainsi que des numéros de danse et de chien et des magiciens.

Pour les finales live, reportées l’an dernier du printemps à l’automne, le spectacle a utilisé un public virtuel. Mais on a estimé que cela ne serait pas approprié pour les auditions, alors que tout dépend de la façon dont le public se place derrière les interprètes.

Pour ajouter à la liste croissante de problèmes, il y avait également un manque de créneaux horaires pour le spectacle dans le programme d’automne d’ITV.

La confirmation d’aujourd’hui signifie que Simon Cowell, 61 ans, sera absent des écrans de télévision pendant deux années complètes. Il a raté la finale en direct de l’an dernier, remportée par le comédien Jon Courtenay, car il se remettait d’une grave blessure au dos. Son autre émission, X Factor, n’a pas été diffusée depuis 2019 et il n’est «pas prévu» de la ramener à l’heure actuelle.









Cowell, vu pour la dernière fois à la télévision au printemps 2020, s’est cassé le dos en tombant d’un vélo électrique très puissant en été. Il a profité d’une longue pause en famille dans les Caraïbes à Noël, où il a fait des exercices de physiothérapie réguliers avant son retour prévu au Royaume-Uni.

La semaine dernière, une source a déclaré: «La nature de Britain’s Got Talent signifie que nous accueillons toutes sortes de candidats de toutes sortes d’endroits – nationaux et étrangers -. Alors que de nombreuses personnes auront été vaccinées d’ici l’été, on ne sait toujours pas quelles seront les restrictions sur les mélanges de masse et les voyages, il n’y a donc absolument aucune garantie que la production puisse continuer. Les chances qu’il soit diffusé cette année vont d’extrêmement minces à inexistants – et il est presque certain que ce sera le dernier. Personne n’est content de ça, mais c’est comme ça.

Plus tôt ce mois-ci, la juge Amanda Holden, qui apparaît sur le panel aux côtés de Cowell, Alesha Dixon et David Walliams, a déclaré qu’il serait impossible de créer BGT avec un public virtuel ou un auditorium vide.







S’exprimant dans son émission de radio, elle a déclaré: «Je pense que dans chaque émission de télévision, Britain’s Got Talent a besoin du public. Nous avons besoin de vous les gars, car nous les appelons le cinquième juge et cela n’a aucun sens de ne pas les avoir derrière nous.

« Je pense que cela affecte la qualité du spectacle et avec la plus grande volonté du monde – parce qu’il y a tellement de travail acharné dans les coulisses et que tout le monde a vraiment fait un énorme effort pour en faire le meilleur spectacle possible – ça l’affecte toujours préfère attendre et faire le meilleur possible.

Les auditions de BGT enregistrent normalement à partir de janvier et sont diffusées vers Pâques, les finales en direct se déroulant sur une semaine en mai.

Alors que leur absence cette année a laissé les patrons d’ITV avec un mal de tête pour le printemps, c’est une autre histoire à l’automne lorsque le programme est susceptible d’être rempli de programmes retardés par le premier verrouillage de Covid, plus je suis une célébrité sortez-moi d’ici. .