Une hache brandie par la star de cinéma Jack Nicholson dans l’horreur classique The Shining est en vente pour 45000 £.

Son personnage dérangé Jack Torrance brandit l’arme et crie «Voici Johnny» après avoir poursuivi sa femme terrifiée Wendy dans un hôtel désert.

Alamy

Jack Nicholson dans la scène emblématique « Voici Johnny » dans The Shining[/caption]

L’accessoire de 35 pouces a été sculpté dans de la mousse dure pour le rendre plus sûr et plus léger à transporter – mais Jack a utilisé une véritable hache pour la scène emblématique dans laquelle il brise un trou dans la porte d’une salle de bain avant de passer la tête.

Warner Bros a créé plusieurs axes pour le film Stanley Kubrick de 1980, mais seuls quelques exemples de mousse ont survécu.

Le spécialiste Daniel Wade a déclaré: «C’est un miracle que cela existe.

Warner Bros

Le personnage dérangé de Jack Nicholson, Jack Torrance, brise la porte avec une hache[/caption]

BNPS

L’accessoire emblématique du film d’horreur classique est en vente pour 45000 £[/caption]





«En 1980, la collecte de souvenirs de films en était à ses débuts. Les accessoires étaient des accessoires, à jeter après le tournage.

«Dans tous les cas, The Shining a été malmené lors de sa sortie, il y aurait donc eu peu de gens intéressés à en posséder un.

Il est vendu avec une photo signée de Nicholson par le concessionnaire Bristol Paul Fraser Collectibles.