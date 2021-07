La gymnastique féminine américaine termine deuxième et se qualifie pour la finale

TOKYO – Simone Biles et les femmes américaines semblaient loin du poids lourd qu’elles étaient censées être.

Les Américains ont terminé deuxièmes derrière la Russie lors des qualifications dimanche, la première fois depuis les championnats du monde de 2010 qu’ils n’ont pas réussi à terminer premiers des qualifications ou des finales par équipe aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques. Le pointage recommence dans les finales par équipe de mardi, mais une autre performance comme celle-ci et les femmes seront confrontées à l’un des bouleversements les plus épiques de l’histoire olympique.

Les Américaines sont arrivées à Tokyo si fortement favorisées pour remporter leur troisième médaille d’or olympique consécutive que la blague était qu’elles devraient manquer le bus pour ne pas gagner. Mais qu’il s’agisse d’acheter dans leur propre battage publicitaire ou simplement d’un jour de congé comme cela n’a pas été vu depuis plus d’une décennie, les Américains n’avaient rien de l’excellence efficace qui est devenue leur marque de fabrique.

Cela a commencé avec la première routine, lorsque Grace McCallum a rebondi hors des limites lors de sa première passe en tumbling. Mais tout le monde a participé à cette débâcle. La routine au sol de Suni Lee n’était pas nette et elle a atterri son coffre bas. Jordan Chiles, qui n’avait pas commis d’erreur majeure lors de ses quatre rencontres précédentes cette année, a traîné les pieds sur le tapis alors qu’elle passait de la barre haute à la barre basse, et est tombée de la poutre d’équilibre.

Même Biles n’était pas à l’abri. Elle a rebondi sur le tapis lors de l’exercice au sol, ses pieds glissant presque sous elle, et a également atterri hors des limites de son premier saut, les deux erreurs lui coûtant les trois dixièmes en déductions. Elle a également trop cuit sa sortie à la poutre et a trébuché de trois pas en arrière.

Biles est toujours en tête du classement général et participera aux finales des épreuves au saut, au sol et à la poutre, gardant ses chances de remporter un record de cinq médailles d’or en vie. Mais la réalité de la journée semblait s’enfoncer alors que Biles attendait son score de faisceau, un air sombre sur son visage.

«Nous espérons que nous allons aussi lutter et lutter. Nous le devons », a déclaré la Russe Angelina Melnikova à propos des perspectives de bouleverser les Américains. « C’est l’attente pour nous. »

USA Gymnastics avait déclaré avant même la fin de la compétition que les femmes ne s’arrêteraient pas dans la zone mixte, un mouvement hors de la norme même pour les athlètes américains les plus connus aux Jeux olympiques. Même après avoir été embarrassées par la Suède lors de leur match d’ouverture olympique mercredi soir, les membres de l’équipe de football féminin des États-Unis se sont arrêtées pour parler.

La seule Américaine à avoir réussi chaque épreuve était Jade Carey, mais elle concourait en tant qu’individu, donc ses scores ne comptaient pas pour la qualification par équipe. Carey a raté la finale du concours multiple à cause de la règle qui limite les pays à deux gymnastes par finale par épreuve, mais elle s’est qualifiée pour le saut et le sol.

Malgré la piètre performance globale, les Américains ont eu quelques points positifs. Lee a fait une spectaculaire routine de barres asymétriques, flottant sans effort d’une barre à l’autre et faisant ressembler les combinaisons les plus complexes à un jeu d’enfant. C’était la moins follement difficile de ses routines difficiles et folles, mais elle a marqué un 15,2, ce qui va être difficile pour n’importe qui d’autre en se qualifiant pour terminer en tête.

Cela a contribué à donner à Lee un total de 57,166, juste derrière Biles au classement général.

Biles est restée dans les limites de sa première passe de tumbling, le triple saut périlleux et le double saut périlleux qui lui avaient causé des problèmes aux championnats nationaux et aux essais olympiques.

Et alors que les femmes attendaient de quitter la salle, elles arboraient un look sobre, comme si elles comprenaient que même si elles sont la meilleure équipe du monde, même la meilleure équipe peut être humiliée.