La gymnaste russe “Z” attend la décision d’appel

Ivan Kuliak a été banni pendant un an après être monté sur le podium avec un symbole « Z » sur son justaucorps

Le gymnaste russe Ivan Kuliak peut s’attendre à apprendre à la mi-septembre si son appel contre une suspension d’un an a été couronné de succès, a déclaré un responsable. Kuliak proteste contre la suspension qui lui a été infligée après être apparu sur le podium d’une épreuve de la Coupe du monde avec un symbole «Z» attaché à son justaucorps.

Le tribunal d’appel de la Fondation d’éthique de la gymnastique (GEF) a tenu des audiences sur l’affaire cette semaine, au cours desquelles Kuliak et le président de la Fédération russe de gymnastique artistique, Vasily Titov, ont été autorisés à présenter leurs arguments.

“Les audiences ont eu lieu hier. La décision sera annoncée dans un mois. Ivan et moi avons eu l’occasion d’exposer notre position et d’expliquer pourquoi nous ne sommes pas d’accord avec la décision qui a été prise. Il n’y a encore rien à commenter à ce stade », Titov a déclaré à RIA Novosti Sport.

Lire la suite La gymnaste russe “Z” frappée d’un nouveau coup

Kuliak, 20 ans, a été banni de toutes les compétitions pendant un an par la fédération mondiale de gymnastique la FIG en mars dernier.

Les responsables russes ont d’abord affirmé qu’il continuerait au moins à participer aux événements nationaux, bien que cette décision ait ensuite été annulée de peur que Kuliak ne soit davantage sanctionné par la FIG.

La controverse est née d’un événement de la Coupe du monde par engin qui s’est tenu à Doha, au Qatar, en mars dernier. Kuliak a remporté le bronze aux barres parallèles, tandis que l’Ukrainienne Illia Kovtun a décroché l’or.

Montant sur le podium, Kuliak est apparu avec un « Z » attaché à son justaucorps. Le symbole est utilisé par les forces russes lors de la campagne militaire en Ukraine et est utilisé comme signe de soutien par des sections de la population à la maison.

Kuliak a expliqué plus tard à RT que lui et d’autres athlètes russes présents à l’événement avaient affronté “provocation” de leurs rivaux ukrainiens.

« Pendant les représentations, ils criaient ‘Gloire à l’Ukraine !’ ou monter sur le podium enveloppé dans le drapeau national alors que nous étions considérés comme des athlètes neutres, et à cause de cela, nous nous sentions mal à l’aise », dit la gymnaste.

Lire la suite Une gymnaste russe lance un appel après l’interdiction du symbole Z

“S’il y avait une seconde chance et que je devais à nouveau choisir de sortir avec la lettre ‘Z’ sur la poitrine ou non, je ferais exactement la même chose”, Kuliak a ajouté.

“Je n’ai rien souhaité de mal à personne, j’ai juste montré [what] ma position [was]. En tant qu’athlète, je me battrai toujours pour la victoire et défendrai la paix.

En plus de son interdiction, Kuliak a été dépouillé de sa médaille, condamné à une amende de 500 francs suisses (environ 530 dollars) et condamné à payer 2 000 francs suisses pour les frais de procédure dans son affaire.

L’entraîneure de gymnastique russe Valentina Rodionenko, qui était présente à l’événement à Doha mais n’a pas été punie par la FIG, a également accusé les représentants ukrainiens de comportement incendiaire.

“Je tiens à dire que je n’ai jamais connu une telle humiliation de toute ma carrière d’entraîneur”, Rodionenko a déclaré dans des commentaires peu de temps après l’apparition de la dispute.

“Au Qatar, ils ne nous ont pas humiliés, ils ont humilié notre pays… J’ai approché le représentant de la FIG et j’ai demandé pourquoi les Ukrainiens se comportaient comme ça, ce à quoi il a répondu qu’il ne pouvait rien y faire.”