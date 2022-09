Ivan Kuliak a protesté contre sa suspension d’un an du sport

Le gymnaste russe Ivan Kuliak restera banni de son sport après une audience sur son cas par le tribunal d’appel de la Gymnastics Ethics Foundation (GEF), bien que les conditions de sa suspension aient été modifiées, selon des informations.

Kuliak, 20 ans, a été banni de toutes les compétitions de la Fédération internationale de gymnastique (FIG) pendant un an en mai, après être monté sur le podium lors d’une Coupe du monde au Qatar plus tôt dans la saison avec un symbole «Z» attaché à son justaucorps.

Le signe est utilisé par l’armée russe lors de son opération en Ukraine et est utilisé comme signe de soutien par des sections de la population à la maison.

Les termes de l’interdiction de 12 mois de Kuliak ont ​​été compliqués par le fait que tous les gymnastes russes sont actuellement suspendus des événements de la FIG en raison du conflit en Ukraine.

La punition initiale de Kuliak stipulait que si tous les gymnastes russes restaient interdits au moment où sa suspension personnelle devait expirer, il serait tenu de purger une interdiction supplémentaire de six mois à partir du moment où les sanctions plus larges de la FIG contre la Russie seraient levées.

Selon Inside the Games, le tribunal d’appel du FEM a partiellement confirmé la sanction de Kuliak, mais l’a modifiée pour indiquer qu’elle prendra fin le 16 mai 2023 et ne dépendra pas directement de l’interdiction plus large de la FIG contre les athlètes russes.

Kuliak a fait son geste lors de la Coupe du monde par engin de la FIG à Doha en mars, où il a terminé troisième de l’épreuve aux barres parallèles remportée par l’Ukrainienne Illia Kovtun.

Kuliak a déclaré plus tard que lui et ses collègues concurrents russes avaient affronté “provocations” des Ukrainiens tout au long de l’événement, menant à ses actions sur le podium.

Le gymnaste a déclaré dans une interview à RT qu’il “ne souhaitait rien de mal à personne” et cela “En tant qu’athlète, je me battrai toujours pour la victoire et défendrai la paix.”

En plus de son interdiction, Kuliak a été dépouillé de sa médaille, condamné à une amende de 500 francs suisses (environ 520 dollars) et condamné à payer 2 000 francs suisses pour les frais de procédure dans son affaire.

L’entraîneure de gymnastique russe Valentina Rodionenko, qui était présente à l’événement à Doha mais n’a pas été punie par la FIG, a également accusé les représentants ukrainiens de comportement incendiaire.

“Je tiens à dire que je n’ai jamais connu une telle humiliation dans toute ma carrière d’entraîneur”, Rodionenko a déclaré dans des commentaires peu de temps après l’apparition de la dispute.

“Au Qatar, ils ne nous ont pas humiliés, ils ont humilié notre pays… J’ai approché le représentant de la FIG et j’ai demandé pourquoi les Ukrainiens se comportaient comme ça, ce à quoi il a répondu qu’il ne pouvait rien y faire.”