La gymnaste Pranati Nayak commence à s’entraîner à Tokyo

La gymnaste Pranati Nayak, qui faisait partie du premier groupe d’athlètes indiens à se rendre à Tokyo depuis New Delhi dimanche matin, a commencé ses séances d’entraînement avant les Jeux olympiques. Dans les images publiées par la Sports Authority of India (SAI) sur Twitter, Pranati pointe vers la poutre d’équilibre avec Tokyo 2020 écrit dessus. Sur la deuxième photo, on la voit debout avec son entraîneur Lakhan Manohar Sharma près de la poutre d’équilibre.

Pranati était une entrée tardive dans l’événement de gymnastique artistique aux Jeux olympiques. En mai, le joueur de 26 ans a reçu un billet pour Tokyo via le quota asiatique en tant que deuxième réserve après Elpitiya Gehani du Sri Lanka.

Le développement s’est produit à la suite de l’annulation des 9e Championnats d’Asie senior, qui devaient se tenir du 29 mai au 1er juin à Hangzhou, en Chine, en raison de la pandémie de COVID-19.

Le médaillé de bronze au saut de cheval aux Championnats d’Asie 2019 à Oulan-Bator, en Mongolie, a été autorisé à s’entraîner dans le centre est de SAI à Kolkata.

Avant de partir pour Tokyo, Pranati a eu des séances d’entraînement intenses au stade couvert Indira Gandhi de New Delhi.

Les épreuves de gymnastique artistique féminine aux Jeux olympiques se déroulent du 25 juillet au 3 août au Centre de gymnastique Ariake.

