La gymnaste devenue plongeuse Medhali Redkar remporte l’or en plongeon

Lorsque Medhali Redkar a heurté le mur proverbial de sa carrière de gymnaste, ses entraîneurs lui ont suggéré de s’essayer au plongeon, car les deux sports nécessitent une force de base et des capacités acrobatiques similaires.

Ne sachant pas si c’était le bon choix ou non, Medhali Redkar a misé sur sa conviction de ne rejeter aucune nouvelle idée sans l’avoir essayée au préalable et a sauté le pas.

Sept ans plus tard, le joueur de 24 ans de Mumbai a mis fin à la mainmise de sa coéquipière Hrutika Shriram sur les médailles d’or en remportant le métal jaune lors du concours 1M Springboard vendredi.

“J’avais fait partie de l’équipe dans une seule épreuve, et comme c’était la dernière épreuve, la fatigue de l’attente s’installait. Mais j’ai travaillé là-dessus avec mon psychologue et j’ai frôlé mon meilleur niveau pour remporter la médaille”, a déclaré Medhali. , qui a remporté la médaille d’or avec un total de 171,50 points.

Incidemment, Medhali Redkar avait remporté une médaille de bronze dans l’épreuve du tremplin 3M lors des championnats nationaux seniors qui venaient de se terminer à Guwahati et avait terminé cinquième dans l’épreuve du tremplin 1M.

« J’avais une totale confiance en mes capacités. Oui, il y avait une certaine anxiété dans mon esprit avant la compétition. Mais j’ai travaillé en me concentrant uniquement sur ma routine aujourd’hui », ajoute Medhali Redkar, qui est également kinésithérapeute en exercice.

La jeune femme de 24 ans, qui a remporté plusieurs médailles au niveau national en gymnastique, a réussi à équilibrer ses études et ses sports au fil des ans et a déclaré que c’était facile pour elle car elle était motivée à exceller dans les deux.

“Je n’ai jamais voulu me limiter aux universitaires ou aux sports. Cela signifie que je dois travailler très dur et que ma vie sociale et mes amitiés en souffrent. Mais je suis content de la façon dont les choses se passent », a déclaré Medhali Redkar, qui consacre environ trois heures à la pratique de la plongée et travaille également avec une clinique sportive locale dans le cadre de son travail de jour.

Parlant de sa transition de la gymnastique au plongeon, Medhali Redkar a déclaré qu’elle pratiquait initialement les deux sports lorsqu’elle a rejoint l’entraîneur Tushar Gitaye à la piscine Prabodhankar Thackeray en 2015.

« Bien que la gymnastique et le plongeon nécessitent des capacités similaires, les techniques sont assez différentes. En plongeon on plonge la tête la première dans l’eau alors qu’en gymnastique il faut atterrir sur les pieds.

«Je n’obtenais pas la bonne sensation au départ. Mais aux championnats nationaux de l’école cette même année, j’ai terminé quatrième ou cinquième, mais j’étais très satisfaite de la façon dont j’ai exécuté mes plongeons et j’ai décidé que je pouvais faire cela pour une carrière », a-t-elle déclaré.

Medhali Redkar est conscient que la plongée n’est pas l’un des sports les plus populaires dans le pays mais espère que les choses vont changer dans un avenir proche. “Quand j’ai commencé la gymnastique, c’était encore un sport obscur. Ce n’est qu’après que Dipa Karmakar a atteint les Jeux olympiques que tout le monde a commencé à le savoir.

« Espérons que la plongée y arrivera aussi bientôt. Je serai heureuse de contribuer à son succès avec mes performances », a-t-elle ajouté.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici