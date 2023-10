La gymnaste américaine Simone Biles, recordman, remporte son 21e titre mondial | Actualités d’athlétisme

La gymnaste américaine est désormais la gymnaste la plus décorée au monde avec 34 médailles aux championnats du monde et aux Jeux olympiques.

La superstar de la gymnastique Simone Biles a poursuivi son retour spectaculaire après une pause de deux ans en remportant son 21e titre mondial avec l’or du concours général aux championnats du monde de gymnastique à Anvers, en Belgique.

La gymnaste américaine a réalisé une performance dominante vendredi pour marquer 58,399 points et assurer le titre devant la championne en titre Rebeca Andrade, du Brésil (56,766), tandis que sa coéquipière américaine Shilese Jones a remporté le bronze (56,332).

Biles a obtenu le meilleur score sur trois des quatre engins, à l’exception des barres asymétriques.

Biles, qui a remporté son premier titre mondial du concours multiple à l’âge de 16 ans à Anvers il y a dix ans, a désormais remporté un total de 27 médailles mondiales – dont 21 d’or – et a mené l’équipe féminine américaine à son septième titre par équipe consécutif. mercredi.

Au total, Biles compte désormais 34 médailles aux championnats du monde et aux Jeux olympiques, ce qui fait d’elle la gymnaste la plus décorée de tous les temps – homme ou femme – lors des deux épreuves phares de ce sport. Biles a également dépassé le record du Biélorusse Vitaly Scherbo de 33 médailles au total aux Jeux olympiques et aux championnats du monde.

« En fait, j’avais quelque chose dans l’œil aujourd’hui que je ne pouvais pas sortir, je jure que c’est vrai », a-t-elle déclaré aux journalistes.

« Mais j’étais émue parce qu’il y a 10 ans, j’ai gagné mes premiers championnats du monde et maintenant nous sommes de retour ici », a déclaré Biles à propos de son retour à Anvers, en Belgique, où elle a ouvert son palmarès mondial en 2013, remportant quatre médailles, dont deux d’or.

« Cela signifie tout pour moi, après tout ce que j’ai fait pour revenir à cet endroit et me sentir suffisamment à l’aise et en confiance pour concourir. »

Avec deux jours de compétition supplémentaires, tout porte à croire que la collection de médailles de Biles s’enrichira encore puisqu’il lui reste encore quatre finales par agrès devant elle.

Biles a fait un retour époustouflant dans ce sport depuis les Jeux olympiques de Tokyo.

Arrivée au Japon comme grande favorite grâce à ses quatre médailles d’or remportées cinq ans plus tôt à Rio de Janeiro, Biles est tombée en panne et s’est retirée de quatre des cinq finales après avoir souffert de ce qu’on appelle dans le sport des « twisties » – un trouble mental temporaire. bloc par lequel les gymnastes perdent la notion de l’endroit où ils se trouvent dans les airs.

De retour au plus haut niveau, la Texane se prépare pour les JO de Paris après avoir profité de sa pause pour prendre soin de sa santé mentale.

« En fait, j’étais moins nerveux aujourd’hui », a déclaré Biles.

« J’étais tellement plus nerveux pour les finales par équipe simplement parce que c’est à ce moment-là que tout s’est passé [in Tokyo], donc j’ai été un peu traumatisé par ça, donc aujourd’hui je me suis senti un peu plus détendu. Je suis heureuse que ce soit fini », a-t-elle déclaré.

La compétition de Biles se poursuit ce week-end avec les finales féminines du saut de cheval et des barres asymétriques samedi et les finales des exercices à la poutre et au sol dimanche.