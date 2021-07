Biles, la quadruple championne olympique de 24 ans, a fait sensation cette semaine lorsqu’elle a annoncé qu’elle ne participerait pas à la finale de l’équipe féminine de mardi et à la finale du concours général individuel de jeudi, invoquant la nécessité de protéger sa santé mentale. .

Sa participation continue aux Jeux de cet été est maintenant remise en question après qu’il a été confirmé qu’elle abandonnerait deux épreuves dimanche – et elle n’a pas encore confirmé si elle participera à deux autres finales au sol et à la poutre. , qui doivent avoir lieu la semaine prochaine.

Après une nouvelle consultation avec le personnel médical, Simone Biles a décidé de se retirer des finales de l’épreuve pour le saut et les barres asymétriques. Elle continuera d’être évaluée quotidiennement pour déterminer si elle participera aux finales pour l’exercice au sol et la poutre d’équilibre. pic.twitter.com/kWqgZJK4LJ – Gymnastique américaine (@USAGym) 31 juillet 2021

Une déclaration de US Gymnastics a confirmé le retrait de Biles, ajoutant que la star continuerait d’être « évalué quotidiennement« .

« Après une nouvelle consultation avec le personnel médical, Simone Biles a décidé de se retirer des finales de l’épreuve pour le saut et les barres asymétriques« , indique le communiqué.

« MyKayla Skinner, qui a obtenu le quatrième meilleur score au saut lors des qualifications, participera aux finales du saut pour les États-Unis aux côtés de Jade Carey, qui a terminé avec le deuxième meilleur score.

« Nous restons en admiration devant Simone, qui continue de gérer cette situation avec courage et grâce, et tous les athlètes qui se sont mobilisés pendant ces circonstances inattendues.. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Simone Biles (@simonebiles)

Le développement survient quelques heures seulement après que Biles a avoué sur les réseaux sociaux qu’elle souffrait de « twisties » – un terme utilisé en gymnastique pour décrire un athlète qui souffre d’un blocage mental qui entrave sa capacité à performer.

Elle a également publié une vidéo sur Instagram qui la montrait luttant pour atterrir sur ses pieds après avoir effectué deux sets sur les barres fixes.

« Après la performance que j’ai faite, je ne voulais tout simplement pas continuer« , a déclaré Biles plus tôt cette semaine après s’être retirée des épreuves après avoir enregistré son score olympique le plus bas jamais enregistré lors de la rotation d’ouverture.

« Je dois me concentrer sur ma santé mentale. Je pense juste que la santé mentale est plus répandue dans le sport en ce moment.

« Nous devons protéger nos esprits et nos corps et pas seulement sortir et faire ce que le monde veut que nous fassions.

« Je ne me fais plus autant confiance. Peut-être qu’il vieillit. Il y a eu quelques jours où tout le monde vous tweete et vous ressentez le poids du monde.

« Nous ne sommes pas que des athlètes. Nous sommes des gens à la fin de la journée et parfois il suffit de prendre du recul. »

Biles, qui était favorite pour remporter l’or dans chaque épreuve dans laquelle elle devait participer, a également déclaré qu’elle n’avait aucune idée de la durée de son épisode de «twisties» – et a ajouté que la gymnastique peut être un sport extrêmement dangereux si un athlète entre en compétition sur un terrain incertain.

Avec Biles prêt à concourir à nouveau lundi, tous les yeux seront rivés sur la plus grande star du sport au milieu des questions quant à savoir si sa campagne pour les Jeux Olympiques était terminée avant même qu’elle ne commence vraiment.