La Guyane, l’économie à la croissance la plus rapide au monde, pourrait croître de 100 % en 5 ans

La rivière Demerara en Guyane, en Amérique du Sud. Arterra | Groupe Images Universelles | Getty Images

L’économie à la croissance la plus rapide au monde pourrait être en passe de croître de plus de 100 % d’ici 2028, en grande partie alimentée par les bénéfices de son secteur de production et d’exportation de pétrole, selon une analyse. La Guyane, un pays d’Amérique du Sud avec une population d’environ 800 000 habitants, devrait connaître une croissance de 38 % d’ici la fin de l’année — un rythme « extrêmement rapide », selon les récentes prévisions du PIB du ministère des Finances. Fond monétaire international. Le FMI n’est pas le seul à être optimiste. BMI, une unité de recherche de Fitch Solutions, est également d’avis que « la Guyane connaîtra une croissance explosive cette année », a déclaré Andrew Trahan, responsable des risques pays pour l’Amérique latine. Il s’attend à ce que le PIB réel du Guyana augmente d’environ 115 % au cours des cinq prochaines années. « L’ampleur exacte de l’augmentation [is] dépend de la rapidité avec laquelle une production pétrolière supplémentaire sera mise en service », a-t-il ajouté. BMI prévoit que la production pétrolière en Guyane passera d’environ 390 000 barils par jour cette année à plus d’un million de barils par jour d’ici 2027, alors que de nouveaux champs offshore dans le bloc Stabroek du pays sont ouverts par un consortium dirigé par ExxonMobil . Le bloc Stabroek en Guyane est un réservoir de pétrole offshore de 6,6 millions d’acres au large de la côte atlantique du pays, et on estime qu’il contient 11 milliards de barils de pétrole, selon ExxonMobil.

Au fil du temps, les prix du pétrole deviendront très volatils et finiront par rester bas. C’est pourquoi il est extrêmement important pour le Guyana de diversifier son économie. Valérie Marcel Chercheur associé, Chatham House

« La croissance robuste du Guyana a été et continuera d’être tirée par une expansion rapide de la production pétrolière suite à une série de découvertes ces dernières années », a déclaré Trahan, ajoutant qu’une production pétrolière plus élevée renforcerait les exportations nettes du Guyana. La Guyane a enregistré une croissance du PIB de 62,3% en 2022, la plus élevée au monde, selon le FMI. Outre l’accélération de la production pétrolière avec la mise en service d’un troisième champ pétrolier, la croissance du secteur non pétrolier du Guyana a a également été boosté en investissant dans les transports, le logement et en augmentant le capital humain. Le rapport du FMI souligne que les secteurs de l’agriculture, des mines et des carrières du Guyana se portent également bien.

Trahan prévoit que le pays sera à nouveau l’économie à la croissance la plus rapide au monde en 2023 et espère qu’il conservera ce titre pendant au moins les deux prochaines années. « Nous prévoyons que cette forte croissance se poursuivra dans les années à venir alors que la production pétrolière continuera d’augmenter, avec un PIB réel en hausse d’environ 115 % entre 2022 et 2028 », a-t-il déclaré. Les exportations énergétiques plus fortes du Guyana alimenteront la trajectoire de croissance du pays, tout comme les retombées positives d’investissements solides, de nouvelles opportunités d’emploi et d’une augmentation des recettes publiques.

Risques pour les prévisions