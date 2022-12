La guitariste de Queen et l’équipe de football féminine en tête de la liste des honneurs du Royaume-Uni

Vendredi, ceux qui étaient à l’avant-garde de la réponse du Royaume-Uni à la guerre de la Russie en Ukraine ont rejoint le guitariste de Queen Brian May et un créateur de mode surnommé “la mère de la minijupe” sur la liste des honneurs du Nouvel An du pays.

Des artistes, des dirigeants communautaires et des membres de l’équipe de football féminine primée d’Angleterre figuraient également parmi les plus de 1 100 personnes incluses dans la liste de cette année, la première à être signée par le roi Charles III.

May, qui milite également pour le bien-être des animaux, a été nommé chevalier célibataire pour ses services à la musique et à la charité. L’ancien guitariste de Queen, également titulaire d’un doctorat en astrophysique, a déclaré qu’il considérait son nouveau titre comme “une sorte de commission pour faire les choses que l’on attendrait d’un chevalier – se battre pour la justice, se battre pour les gens qui ne le font pas”. avoir une voix.

Mary Quant, la créatrice de 92 ans la plus connue pour avoir popularisé la minijupe dans les années 1960, a reçu la plus haute distinction du Royaume-Uni pour ses services à la mode. La nomination de Quant à l’Ordre des compagnons d’honneur, un statut spécial détenu par pas plus de 65 personnes à la fois, est intervenue sept ans après qu’elle a été nommée dame – l’équivalent féminin d’un chevalier – en reconnaissance de ses créations.

L’artiste Grayson Perry, connu pour ses tapisseries et ses céramiques, a également été fait chevalier pour ses services aux arts.

Ailleurs, les diplomates qui ont façonné la réponse du Royaume-Uni à la guerre en Ukraine ont été reconnus, avec des distinctions de dames pour les ambassadeurs à Kyiv et à Moscou, et une médaille de l’Empire britannique (BEM) pour un militant qui a dirigé des campagnes de dons pour les réfugiés ukrainiens.

Nanny Louenna Hood, 37 ans, qui a levé plus de 160 000 livres grâce à des enchères en ligne, a déclaré qu’elle était “complètement stupéfaite” d’être reconnue.

“J’ai commencé la campagne, mais je n’aurais jamais pu le faire sans la communauté”, a-t-elle déclaré.

La moitié des honneurs de cette année sont allés à des femmes, y compris des membres de l’équipe de football d’Angleterre qui a remporté le Championnat d’Europe féminin 2022 et la première femme à diriger une grande banque britannique.

La capitaine anglaise Leah Williamson a reçu un OBE, tandis que ses coéquipières Lucy Bronze, Beth Mead et Ellen White ont toutes été nommées MBE.

Alison Rose, directrice générale du groupe bancaire NatWest et première femme à diriger l’une des plus grandes banques du Royaume-Uni, a également reçu le titre de dame.

Les monarques britanniques ont décerné des honneurs dans le cadre d’ordres de chevalerie depuis le Moyen Âge. À l’époque moderne, les nominations sont soumises au Cabinet du gouvernement et approuvées par un comité avant d’être transmises au Premier ministre et au monarque pour approbation.

Parmi les autres personnes honorées cette année figuraient celles qui militent pour l’action contre le changement climatique et l’environnement, l’engagement des jeunes et la lutte contre la discrimination. Le grand rabbin de Grande-Bretagne, Ephraim Mirvis, qui a reçu le titre de chevalier, faisait partie de plusieurs dirigeants de la communauté juive à être reconnus.