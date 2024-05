La guitare perdue de John Lennon vendue aux enchères pour près de 3 millions de dollars

Perdu, trouvé et vendu !

La guitare disparue de John Lennon figurait dans le film « Help ! » des Beatles en 1965. vendu aux enchères au Hard Rock Café de New York mercredi pour plus de 2,8 millions de dollars.

Julien’s Auctions confirmé dans une déclaration que la guitare acoustique Framus Hootenanny à 12 cordes est devenue la cinquième guitare la plus chère jamais vendue.

La guitare a été retrouvée dans un grenier après avoir disparu il y a 50 ans.

La guitare de John Lennon, présumée disparue depuis 50 ans. REUTERS

Selon Julien’s Auctions, Lennon a donné la guitare à son collègue musicien Gordon Waller en 1965. Lennon et Paul McCartney écrivaient à l’époque des chansons pour Waller.

Waller a ensuite donné la guitare à son manager, qui l’a ramenée chez lui et l’a mise dans son grenier.

La guitare acoustique de Lennon a été vendue aux enchères au Hard Rock Café de New York. Anadolu via Getty Images

La guitare est restée au grenier pendant les cinq décennies suivantes.

Andy Babiuk, musicien, auteur et expert en matériel des Beatles, a confirmé auprès de Julien’s Auctions que la guitare est réelle.

Lennon dans le film des Beatles de 1964 « A Hard Day’s Night ». Avec l’aimable autorisation de la collection Everett

La société de vente aux enchères a déclaré que la guitare « porte des marques distinctives qui la rendent facilement identifiable par rapport aux photos et aux images fixes de « Aide ! » «

« Avec le Hootenanny, la vraie preuve est dans le son », poursuit Julien’s Auctions. « Lorsqu’on la gratte, elle s’identifie immédiatement comme ‘cette’ guitare. Si vous connaissez les accords, les airs des Beatles sortent de la rosace sans effort. Telle une capsule temporelle audio de 1965, le Framus est un lien direct avec ces enregistrements.

L’étui d’origine de la guitare a également été retrouvé et est en bon état.

L’étui de la guitare de Lennon vendue pour 2,8 millions de dollars. REUTERS

Dans une vidéo sur son site Internet, Babiuk a parlé d’authentifier la guitare.

« C’est tellement important, c’est le son que nous entendons sur ces grandes chansons que nous aimons tous, et c’est tellement formidable de savoir qu’un morceau d’histoire a enfin été retrouvé », a-t-il déclaré.

Lennon et George Harrison ont utilisé la guitare en bonne place sur leur chanson « You’ve Got to Hide Your Love Away », qui joue pendant le film des Beatles de 1965, nommé d’après leur cinquième album studio.

La guitare peut également être entendue sur « It’s Only Love » et « I’ve Just Seen a Face », les chansons du cinquième album du groupe, ainsi que sur « Rubber Soul », le sixième album du groupe.

Lennon en mars 1965 en Autriche. Archives Michael Ochs/Getty Images

Les instruments de musique appartenant aux membres des Beatles ont atteint des prix élevés lors des enchères précédentes.

En 2015, une guitare volée à Lennon dans les années 1960 s’est vendue pour 2,4 millions de dollars lors d’une vente aux enchères en Californie.

Les Beatles se sont formés en 1960 et ont sorti 12 albums jusqu’à leur séparation en 1970. Ils restent le groupe le plus vendu de tous les temps.

Les Beatles à la première de « Help! » en juillet 1965. Cyrus Andrews/Michael Ochs Archives/Getty Images

Lennon est décédé lorsqu’il a été abattu devant son appartement de New York le 8 décembre 1980, à l’âge de 40 ans.

Harrison est décédé de nombreux cancers le 29 novembre 2001, à 58 ans.