La guitare perdue de John Lennon, présentée dans « Help ! », vendue pour un montant record de 2,8 millions de dollars

Une guitare perdue, cachée dans un grenier depuis des décennies, jouée par John Lennon au plus fort de la Beatlemania, a été vendue aux enchères pour plus de 2,8 millions de dollars. Cette vente en fait l’article le plus cher appartenant à un ancien Beatle et l’une des guitares les plus chères de tous les temps.

La guitare Framus Hootenanny à 12 cordes de 1964, jouée par Lennon et George Harrison lors de la réalisation de « Help! » et « Rubber Soul » en 1965, a été considéré comme disparu pendant 50 ans. Mais il est réapparu et a été vendu mercredi au Hard Rock Café de New York pour 2 857 500 $, a indiqué Julien’s Auctions dans un communiqué. déclaration.

Une guitare acoustique Gibson ayant également appartenu à Lennon a été vendue aux enchères pour 2,4 millions de dollars en 2015.

On peut voir Lennon jouer de la guitare Framus dans le film « Help! » et il a été comparé à des photos de sessions d’enregistrement et à des notes manuscrites du producteur George Martin, a indiqué le commissaire-priseur.

La guitare de fabrication allemande figure en bonne place sur des chansons comme « You’ve Got to Hide Your Love Away », un exemple de l’évolution des Beatles vers le folk-rock popularisé par Bob Dylan et des paroles avec davantage de qualités narratives.

Il confère également un son acoustique puissant et rond à « Help ! », « I’ve Just Seen a Face » et « Norwegian Wood ».

Le « HELP! » de John Lennon perdu en 1965 Guitare acoustique Framus Hootenanny à 12 cordes exposée au Hard Rock Café de New York le 21 mai. zz/NDZ/STAR MAX/IPx via AP

Julien’s a déclaré que la guitare avait ensuite été offerte à Gordon Waller, la moitié du duo pop britannique des années 1960 Peter & Gordon, qui avait eu un succès avec « A World Without Love », écrit pour eux par Paul McCartney. À partir de là, la guitare s’est retrouvée entre les mains d’un gérant qui l’a cachée dans un grenier pendant des décennies.

Expert en équipement des Beatles, musicien et auteur Andy Babiuk a aidé à confirmer que la guitare est authentique, grâce à quelques marquages ​​originaux, dont la carapace de tortue du pickguard.

Babiuk décrit au moment où on lui a demandé d’authentifier l’instrument dans une vidéo sur son site Internet.

« C’est une guitare qui a disparu depuis 1965, c’est l’une des guitares des Beatles manquantes, c’est l’une des rares guitares des Beatles restantes qui n’ont pas été retrouvées », a-t-il déclaré.

« C’est tellement important, c’est le son que nous entendons sur ces grandes chansons que nous aimons tous, et c’est tellement formidable de savoir qu’un morceau d’histoire a enfin été retrouvé », a-t-il ajouté.

« Avec le Hootenanny, la véritable preuve est dans le son. Lorsqu’on le gratte, il s’identifie immédiatement comme « cette » guitare. Si vous connaissez les accords, les airs des Beatles sortent de la rosace sans effort. Comme une capsule temporelle audio de 1965, le Framus est un lien direct vers ces enregistrements », a déclaré Julien dans son communiqué.

L’étui d’origine de la guitare est également toujours intact, avec l’étiquette du magasin.

Julien’s continue de vendre aux enchères des articles d’icônes musicales notables jeudi.

Paul McCartney a retrouvé une guitare basse, également considérée comme perdue, en février de cette année, après une campagne en ligne pour la retrouver.