La guitare de John Lennon vendue aux enchères pour 2,9 millions de dollars

La guitare, une Framus Hootenanny à 12 cordes de 1964, disparue depuis environ 50 ans et récemment retrouvée dans un grenier, a été utilisée par Lennon et George Harrison pour les albums « Help ! » et « Rubber Soul » en 1965, selon Les enchères de Julien. Il a été acheté mercredi par un acheteur anonyme à New York pour un prix total de 2 857 500 dollars, a indiqué la maison de vente aux enchères.

De même, une guitare basse Höfner ayant appartenu à McCartney est apparue en février dernier après avoir a été volé en 1972. La basse aurait été volée alors que les Beatles enregistraient leur dernier album, « Let It Be », en 1969, selon le Presse associée. Elle a été retrouvée après que des journalistes et un expert en guitare ont lancé une campagne pour retrouver la guitare, qui a été utilisée par McCartney pour « des centaines de concerts » et plusieurs succès des Beatles, dont « Love Me Do » et « Twist and Shout ». New York Times signalé.