« Le fils nous a dit qu’il avait toujours entendu son père parler de cette guitare, mais il avait cru qu’elle était perdue », a expliqué Martin Nolan, un autre co-fondateur de Julien’s Auctions, dans la vidéo.

La maison de vente aux enchères a consulté Andy Babiuk, un expert des Beatles qui a authentifié les souvenirs du groupe dans le passé, pour vérifier la guitare. Après avoir comparé le grain du bois de l’instrument et les motifs d’usure à ceux des images d’archives, M. Babiuk a déterminé que la guitare était celle jouée par M. Lennon, la maison de vente aux enchères a dit.

« Vérifiez votre grenier, les amis », a déclaré M. Nolan.

D’autres instruments célèbres sont réapparus après avoir été perdus pendant plus de cinq décennies. La basse violon Höfner de Paul McCartney a été retrouvée l’année dernière. Celui de M. Lennon Guitare acoustique Gibsonégalement oubliée, a été vendue pour 2,4 millions de dollars à un acheteur anonyme en 2015.

Après un demi-siècle dans le grenier, la Hootenanny de M. Lennon avait besoin d’être restaurée. Ryan Schuermann, un réparateur à Los Angeles, a mené une processus compliqué impliquant de retirer son cou et de le rattacher au corps sous un meilleur angle.

La guitare, dotée d’une table en épicéa, d’un fond et d’éclisses en acajou, d’une touche en palissandre de 19 frettes et d’une rosace décorative, a été vendue avec un étui de guitare Maton et un coffret DVD pour le film « Help! » et une collection de photographies du tournage du film.