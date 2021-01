Le ministre de la Défense Mohamed Diane a été le premier à recevoir le vaccin. On lui a montré la vaccination à la télévision nationale, suivi par d’autres ministres du cabinet qui ont reçu les images mercredi.

Le général Bourema Condé, ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, s’est exprimé après avoir reçu le vaccin russe.

«Ce nouveau vaccin est un signal fort. Ce signal montre la forte volonté du président. Aujourd’hui, c’est un échantillon, et cet échantillon sera dupliqué », a-t-il déclaré. « Le président veut que tous les Guinéens soient en bonne santé face à cette pandémie. »

« C’est la préoccupation constante du gouvernement de vouloir lutter contre cette maladie et nous en sommes très heureux », a-t-il déclaré. « Nous espérons que cette vaccination sera étendue au reste de la population et que ce sera le début de l’éradication de cette maladie. »

«Le peuple guinéen doit être félicité et se réjouir à un moment où le vaccin est convoité et peu accessible à de nombreux pays, et notre pays en est un bénéficiaire», a-t-il déclaré.