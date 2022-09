La Guinée ouvre un procès historique pour le massacre de manifestants par l’armée en 2009

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Guinée a ouvert un procès historique mercredi exactement 13 ans après qu’un massacre de stade par l’armée a fait au moins 157 morts parmi les manifestants et des dizaines de femmes violées, l’ancien putschiste du pays Moussa “Dadis” Camara parmi les inculpés.

La procédure judiciaire a commencé un jour après Camara et cinq autres accusés ont été détenus dans la capitale, Conakry, en attendant l’issue du procès. Onze hommes au total ont comparu devant le tribunal pour meurtre et viol lors des attentats de 2009.

Camara, qui portait toujours des treillis militaires et un béret après avoir pris le pouvoir lors d’un coup d’État en 2008, était presque méconnaissable dans un boubou fluide blanc. Il a écouté calmement un greffier lire à haute voix le long acte d’accusation.

“Treize ans plus tard, faisons tout notre possible pour que l’horreur des massacres ne se reproduise plus en Guinée”, a déclaré Djibril Kouyate, président de l’Ordre national des avocats de Guinée, lors d’un discours prononcé à l’ouverture du procès. “Ceux qui sont morts ne parleront plus, mais leur effusion de sang exige justice.”

Karim Ahmad Saad Khan, le procureur en chef de la Cour pénale internationale, a félicité les membres des familles des victimes pour leur patience.

“Le 28 septembre est devenu un jour de tristesse”, a-t-il déclaré. “Nous avons l’opportunité, vous avez créé l’espace pour que le 28 septembre soit une journée de promesse et d’espoir.”

Les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des manifestants qui s’étaient rassemblés au stade ce jour-là en 2009 pour protester contre les projets du chef du coup d’État Camara de se présenter à la présidence. La junte a déclaré que des éléments “incontrôlés” de l’armée avaient perpétré les viols et les meurtres. Mais une enquête de Human Rights Watch a révélé que les principaux assistants de Camara étaient au stade et n’ont rien fait pour arrêter la violence.

L’enquête de l’organisation internationale a révélé que la garde présidentielle aux bérets rouges de Camara a encerclé le stade où les partisans de l’opposition s’étaient rassemblés et a bloqué les sorties. Les troupes sont entrées et ont immédiatement ouvert le feu avec des AK-47 alors que des manifestants paniqués tentaient de fuir. Beaucoup ont été écrasés à mort, tandis que d’autres ont été abattus alors qu’ils tentaient d’escalader les murs du stade.

Plusieurs mois après le massacre, Camara a survécu à une tentative d’assassinat puis s’est enfui en exil au Burkina Faso. L’homme qui lui a tiré dessus, le capitaine Toumba Diakite, fait partie des accusés détenus aux côtés de Camara.

Pendant des années, le gouvernement guinéen a cherché à empêcher le retour de Camara, craignant que cela n’attise l’instabilité politique. Cependant, un autre coup d’État l’année dernière a mis au pouvoir une junte militaire plus favorable au rapatriement de Camara.

Il est finalement revenu l’année dernière à Conakry, où il a déclaré à ses partisans qu’il avait confiance dans le système judiciaire du pays et qu’il était “tout à fait prêt à dire ma part de vérité”.

Elise Keppler, directrice adjointe de la justice internationale à Human Rights Watch, a déclaré que l’ouverture du procès “rapprochait les victimes d’une justice indispensable pour les crimes horribles commis dans le stade”.

“Le procès est une étape sans précédent pour la justice des victimes en Guinée, qui devrait s’accompagner de réformes pour permettre le respect des droits et davantage de poursuites pour les abus”, a déclaré Keppler la semaine dernière. « Le bureau du procureur de la CPI a joué un rôle essentiel dans la promotion de ce procès historique grâce à sa surveillance continue et à ses fréquentes visites à Conakry, qu’il devrait poursuivre.