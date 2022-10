La Guinée n’est plus l’hôte de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en raison d’infrastructures inadéquates

La confédération africaine de football a retiré la Guinée du pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en raison d’infrastructures inadéquates, le dernier d’une série de changements et de retards pour le championnat continental au cours des 10 dernières années.

La décision a été annoncée tard vendredi soir et après que le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, se soit rendu dans le pays pour rencontrer le colonel Mamady Doumbouya, le chef de la junte militaire en Guinée qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État en 2021.

La CAF a déclaré que son comité exécutif se réunirait samedi en Algérie pour discuter des détails de la réouverture du processus de candidature pour le tournoi de 2025, qui pourrait également être reporté d’un an après que la pandémie de COVID-19 a interrompu la séquence de la Coupe d’Afrique des Nations.

L’organisation du championnat continental par la Guinée était sous surveillance depuis des semaines après qu’un comité d’inspection s’est rendu début septembre et a déterminé que la Guinée ne serait pas prête. La CAF a alors pris une décision interne de dépouiller la nation ouest-africaine du tournoi, mais a attendu de faire une annonce officielle jusqu’à la visite de Motsepe.

Le mois dernier, Doumbouya avait déclaré que la Coupe d’Afrique était toujours une “priorité” pour la nouvelle direction militaire et avait insisté pour qu’elle se déroule en Guinée, mais elle lui avait été retirée. Motsepe a déclaré qu’il s’était rendu dans le pays vendredi “par respect pour le peuple guinéen” avant l’annonce de la décision de déplacer le tournoi.

Dans un communiqué, la CAF a déclaré que l’infrastructure et les installations en Guinée n’étaient “pas prêtes à accueillir une compétition AFCON de classe mondiale”.

Cette décision signifie que chaque Coupe d’Afrique depuis 2013 a été déplacée en raison de problèmes avec le pays hôte d’origine.

L’Afrique du Sud est intervenue en tant qu’hôte de la Libye déchirée par la guerre en 2013, la Guinée équatoriale a remplacé le Maroc en 2015, le Gabon a remplacé la Libye, qui n’était toujours pas prête en 2017, l’Égypte a pris le relais d’un Cameroun sous-préparé en 2019 et le Cameroun a organisé son tournoi trois ans plus tard que prévu initialement en 2022, alors qu’il y avait également un retard d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.

Le retard avec le Cameroun a repoussé La Coupe d’Afrique de Côte d’Ivoire remonte à 2024 alors qu’elle devait être organisée en 2021.

La Coupe d’Afrique des Nations a lieu tous les deux ans, bien que la CAF soit désormais confrontée à la perspective d’organiser son plus grand tournoi d’année en année en 2024 et 2025 s’il respecte ces dates.

