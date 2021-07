La Guinée équatoriale retient un hélicoptère militaire français quelques heures après que la cour d’appel française a confirmé le verdict de culpabilité contre le vice-président Mangue

Le vice-président Teodoro Obiang Mangue a déclaré que l’avion était un « Hélicoptère de reconnaissance militaire français » qui a atterri à l’aéroport international de Bata, malgré l’absence d’autorisation et aurait violé l’espace aérien de la Guinée équatoriale.

« Cela démontre une fois de plus la volonté de la France de déstabiliser la République de Guinée équatoriale », Mangue a tweeté jeudi à propos de l’incident.

Un helicóptero de reconocimiento militar francés viola el espacio aéreo de Guinea ecuatorial Y Aterriza en el aeropuerto internacional de bata sin ninguna autorización Esto demuestra una vez más las Intención de Francia de desestabilizar la República de Guinea ecuatorial pic.twitter.com/rHi9SFrpLb – nounours nguema (@teonguema) 29 juillet 2021

L’hélicoptère transportait six soldats français non armés, selon un communiqué du porte-parole militaire français, le colonel Pascal Ianni, cité par Reuters. Ianni a nié que la France ait eu l’intention de nuire à la Guinée équatoriale.

« Les autorités de Guinée équatoriale ont décidé de retenir l’hélicoptère. Le problème est en train d’être résolu au niveau diplomatique », a déclaré Ianni.

L’incident de l’hélicoptère survient dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays après un scandale de détournement de fonds impliquant Mangue.

La plus haute cour d’appel de France a confirmé mercredi le verdict de culpabilité contre Mangue, fils du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, pour sa condamnation pour détournement de fonds et blanchiment d’argent. Le vice-président avait été condamné à trois ans de prison avec sursis et à une amende de 30 millions d’euros (33 millions de dollars) à la fin de son procès par contumace en 2020.

L’affaire était centrée sur la résidence de luxe de Mangue sur l’avenue Foch à Paris – un hôtel particulier qui compterait 101 chambres, une salle de sport, un studio de coiffure et une discothèque avec un écran de cinéma. Le somptueux bâtiment a été évalué par l’ONG Transparency International – l’une des parties à porter plainte contre Mangue – à environ 150 millions d’euros.

Mangue a été inculpé et jugé par contumace en France pour plusieurs chefs de corruption et de blanchiment d’argent. En réponse, la Guinée équatoriale a déposé une plainte contre la France devant la Cour internationale de justice pour violation de l’immunité diplomatique de ses représentants et locaux, mais a finalement perdu sa contestation. La condamnation ultérieure de Mangue a entraîné la saisie de l’hôtel particulier de Paris, ainsi que 17 voitures de luxe.

Mercredi, un tribunal français a rejeté le dernier recours disponible du vice-président. En droit français, cela signifie que l’argent de la vente des biens saisis sera désormais dirigé vers le peuple de Guinée équatoriale, probablement via des ONG ou le fonds français d’aide au développement.

La décision de justice est intervenue quelques jours seulement après un autre scandale international impliquant le VP, celui-ci au Royaume-Uni. La Guinée équatoriale a fermé son ambassade à Londres après que le gouvernement britannique a imposé des sanctions à Mangue pour avoir fait exploser 500 millions de dollars sur des propriétés, des voitures et d’autres articles, dans le cadre d’un style de vie de jet-set alimenté par un comportement corrompu et la sollicitation de pots-de-vin.

La Guinée équatoriale a qualifié les sanctions du Royaume-Uni de violation de « le principe du droit international ».

Mangue a fait face à une longue série d’accusations de corruption mondiale. En 2011, le ministère américain de la Justice a saisi le tribunal pour saisir 70 millions de dollars de ses actifs américains, dont un jet Gulfstream, des yachts, des voitures et des souvenirs de Michael Jackson.

