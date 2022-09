La guilde des quilters du comté de DeKalb présente Harvest of Quilts 2022 ce week-end – Shaw Local

La guilde des quilters du comté de DeKalb organisera sa récolte des courtepointes ce week-end, les 24 et 25 septembre, invitant les membres à partager leur amour de la courtepointe.

Plus de 120 pièces matelassées soumises par des quilteuses de toute notre communauté, des couettes de lit et des tentures murales aux courtepointes miniatures, seront exposées, selon un communiqué de presse.

Le spectacle se déroule de 10 h à 17 h le samedi et de 10 h à 16 h le dimanche au DeKalb Sports and Recreation Center, 1765 S. Fourth St., DeKalb. L’admission adulte est de 8 $ et peut être payée à la porte. Les adolescents de 12 à 18 ans coûtent 5 $ et les enfants de 11 ans et moins entrent gratuitement.

Pour plus d’informations, visitez www.dcqg.org.

La plupart des pièces matelassées seront jugées par Maribeth Schmit de Cedarburg, Wisconsin. Schmit est un fabricant de courtepointes primé, un professeur de courtepointe, un auteur et un certifié NQA et un maître juge de courtepointe. Elle expose ses courtepointes d’art dans des musées et des galeries d’art, indique le communiqué. Elle déterminera les quilts pour Best in Show, Best in Guild, Originality et Workmanship. Des prix de première et de deuxième place seront également décernés dans des catégories telles que Pieced/Machine Quilted, Pieced/Hand Quilted, Miniature Quilt et Home Fashion.

Les participants au spectacle auront la possibilité de voter pour que la pièce reçoive le prix du choix du spectateur.

L’artiste vedette du spectacle sera Lori Dickman de Rockford. Dickman est éducateur, auteur et modéliste. Jouer avec le tissu et la couleur est sa passion depuis plus de 45 ans. Elle aura un stand au salon et fera trois présentations de ses patrons/techniques.

La Guilde des quilters du comté de DeKalb a été fondée en octobre 1979 par six femmes dont la passion était l’amour des courtepointes et du quilt. Depuis lors, la Guilde a grandi avec d’autres amateurs de courtepointe de tous âges et capacités de courtepointe. Le DCQG se réunit le quatrième jeudi du mois à l’Église fédérée de Sycamore pour en savoir plus sur les courtepointes et la courtepointe auprès de spécialistes locaux, régionaux et nationaux renommés dans le domaine. Les réunions mensuelles, également ouvertes aux visiteurs, comprennent une réunion d’affaires, un show-n-tell des projets terminés réalisés par les membres et des opportunités de participer à des événements spéciaux et à des échanges tout en élargissant les connaissances et les compétences en matière de courtepointe.

DCQG est une organisation à but non lucratif dont les membres apprécient non seulement la courtepointe, mais redonnent également à la communauté, indique le communiqué. Les membres fabriquent également des couettes pour bébés pour l’unité néonatale de l’hôpital Javon Bea à Rockford, des couettes pour les maisons de retraite et d’autres projets communautaires.

Une courtepointe spéciale intitulée “Saturday Soiree” sera tirée à 15h45 dimanche pendant l’événement. La courtepointe mesure 79 3⁄4 pouces sur 101 pouces et a été réalisée par un membre de la guilde à partir d’un motif conçu par Sarah Maxwell et Delores de Homestead Hearth à l’aide de tissus de la collection Gallery in Red and Blue de Faye Burgos de Marcus Brothers. Il a été matelassé par Lou Tuntland de Cousin’s Quilting à LaMoille. Les participants n’ont pas besoin d’être présents pour gagner. Les billets de tombola peuvent être achetés auprès de n’importe quel membre DCQG pour 1 $ par billet ou 6 billets pour 5 $. Les billets peuvent également être achetés en envoyant par courriel les coordonnées à showinfo@dcqg.org.

Des paniers de tombola avec des articles de vendeurs de courtepointes à l’échelle nationale ainsi que des restaurants et des entreprises locales seront disponibles. Les démonstrations des membres du DCQG mettront en valeur leurs compétences en matière de rouching, de strip piecing, d’appliqué à l’aiguille, de traînées d’escargots et de rattache de papier anglais. Le programme complet des démonstrations est consultable sur www.dcqg.org.

Les membres de la guilde vendront également leurs propres articles ainsi qu’un centre commercial marchand de nombreux vendeurs communautaires avec des fournitures de courtepointe et de couture disponibles.