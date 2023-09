La guilde des écrivains hollywoodiens met fin à sa grève après que le conseil d’administration a approuvé un accord avec les studios

Les dirigeants du syndicat des scénaristes ont déclaré mardi leur grève vieille de près de cinq mois après que les membres du conseil d’administration ont approuvé un accord contractuel avec les studios, ramenant au moins en partie Hollywood d’un arrêt historique de la production.

Les conseils d’administration des branches est et ouest de la Writers Guild of America et leur comité de négociation conjoint ont tous voté en faveur de l’accord, puis ont déclaré que la grève serait terminée et que les écrivains seraient libres de travailler à partir de 0 h 01 mercredi. .

Les talk-shows de fin de soirée – les premiers à s’éteindre lorsque les scénaristes ont quitté le 2 mai – sont probablement les premiers à reprendre.

Les écrivains doivent encore voter pour ratifier le contrat eux-mêmes, mais la levée de la grève leur permettra de travailler pendant ce processus, a déclaré la Writers Guild à ses membres dans un courrier électronique.

Après les votes du conseil d’administration de mardi, les contrats ont été communiqués aux auteurs, qui n’avaient pas encore reçu de détails sur l’accord, que leurs dirigeants ont qualifié d’« exceptionnel ».

Les membres voteront entre le 2 et le 9 octobre.

Les acteurs hollywoodiens restent en grève et aucune négociation n’est encore à l’horizon, mais un nouvel esprit d’optimisme a animé ceux qui manifestaient mardi pour la première fois depuis que les scénaristes ont conclu leur accord de principe dimanche soir.

« Pendant une seconde, j’ai vraiment pensé que cela allait durer jusqu’à l’année prochaine », a déclaré Marissa Cuevas, une actrice qui est apparue dans les séries télévisées « Kung Fu » et « The Big Bang Theory ». « Savoir qu’au moins l’un d’entre nous a obtenu une bonne affaire donne beaucoup d’espoir que nous obtiendrons également une bonne affaire. »

Les piquets de grève des écrivains avaient été suspendus, mais ils ont été encouragés à marcher en solidarité avec les acteurs, et beaucoup étaient en ligne mardi, y compris le créateur de « Mad Men », Matthew Weiner, qui a manifesté aux côtés de son ami et acteur de « ER » Noah Wyle comme il l’a fait. tout au long des grèves.

« Nous n’aurions jamais eu l’effet de levier dont nous disposions si SAG n’était pas sorti », a déclaré Weiner. « Ils ont été très courageux pour le faire. »

Les acteurs en grève ont également voté pour autoriser leurs dirigeants à éventuellement étendre leur grève pour inclure le marché lucratif du jeu vidéo, une mesure qui pourrait exercer une nouvelle pression sur les studios hollywoodiens pour qu’ils concluent un accord avec les artistes qui fournissent des voix et des cascades pour les jeux.

La Screen Actors Guild-Fédération américaine des artistes de la radio et de la télévision a annoncé cette décision lundi soir, affirmant que 98 % de ses membres avaient voté en faveur d’une grève contre les sociétés de jeux vidéo si les négociations en cours n’aboutissaient pas.

Cette annonce intervient avant d’autres discussions prévues mardi.

Jouer dans des jeux vidéo peut inclure une variété de rôles, allant des performances vocales au travail de capture de mouvement en passant par les cascades. Les acteurs du jeu vidéo se sont mis en grève en 2016, lors d’un arrêt de travail qui a duré près d’un an.

Certaines des mêmes questions sont en jeu dans les négociations sur les jeux vidéo ainsi que dans la grève plus large des acteurs qui a fermé Hollywood pendant des mois, notamment les salaires, les mesures de sécurité et les protections liées à l’utilisation de l’intelligence artificielle. Les sociétés impliquées comprennent les géants du jeu Activision, Electronic Arts, Epic Games, Take 2 Productions ainsi que les divisions de jeux vidéo de Disney et Warner Bros.

« Il est temps pour les sociétés de jeux vidéo d’arrêter de jouer à des jeux et de s’efforcer sérieusement de parvenir à un accord sur ce contrat », a déclaré la présidente de la SAG-AFTRA, Fran Drescher, dans un communiqué.

Audrey Cooling, porte-parole des producteurs de jeux vidéo, a déclaré qu’ils « continuent de négocier de bonne foi » et sont parvenus à des accords de principe sur plus de la moitié des propositions présentées.

Jusqu’à présent cette année, les consommateurs américains ont dépensé 34,9 milliards de dollars en jeux vidéo, consoles et accessoires, selon le groupe d’études de marché Circana.

La menace d’une grève du jeu vidéo est apparue alors que les écrivains hollywoodiens étaient sur le point de reprendre le travail après des mois de piquet de grève.

L’alliance des studios, des services de streaming et des producteurs a choisi de négocier uniquement avec les scénaristes jusqu’à présent et n’a encore fait aucune ouverture en vue de reprendre les négociations avec la SAG-AFTRA. Cela va probablement changer bientôt.

Les dirigeants de la SAG-AFTRA ont déclaré qu’ils examineraient attentivement l’accord des auteurs, qui reprend bon nombre des mêmes questions, mais que cela n’affecterait pas leurs revendications.

(PA)