La guide sherpa népalaise Kami Rita bat à nouveau le record en escaladant le mont Everest pour la 28e fois

Le guide sherpa vétéran Kami Rita a escaladé le mont Everest pour la 28e fois mardi, battant son propre record moins d’une semaine après l’avoir établi, alors que deux guides s’affrontent pour le titre de la plupart des ascensions du plus haut sommet du monde.

Kami Rita, considéré comme l’un des plus grands guides de montagne, a atteint le sommet de 29 032 pieds à 9h20 heure locale mardi, selon l’organisateur de l’expédition Seven Summits Treks.

Sa dernière ascension survient un jour après que son collègue guide Sherpa Pasang Dawa ait égalé son record de 27 voyages au sommet.

LE GUIDE NÉPAL SHERPA ÉTABLIT UN RECORD POUR LA PLUPART DES ESCALADES DU MONT EVEREST AVEC 27

La course au titre a commencé avec Pasang Dawa grimpant au sommet pour la 26e fois le 14 mai, égalant le précédent record de Kami Rita. Kami Rita a atteint le sommet trois jours plus tard pour la 27e fois.

Avec quelques jours de plus dans la saison d’escalade printanière, les deux guides Sherpa étaient sur la montagne pour aider leurs clients à gravir le sommet enneigé. Mai est le mois le plus occupé pour faire la dangereuse ascension car il a les meilleures conditions météorologiques.

Kami Rita a atteint le sommet de l’Everest pour la première fois en 1994 et a fait le voyage presque chaque année depuis. Il est l’un des nombreux guides Sherpa dont l’expertise et les compétences sont essentielles à la sécurité et au succès chaque année des alpinistes étrangers qui cherchent à se tenir au sommet de la montagne.

Son père était parmi les premiers guides Sherpa. En plus de ses ascensions de l’Everest, Rita a escaladé plusieurs autres sommets parmi les plus hauts du monde, notamment le K2, le Cho Oyu, le Manaslu et le Lhotse.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Des centaines d’alpinistes ont escaladé le mont Everest ou prévoient de tenter leur chance ce mois-ci.

Les autorités népalaises ont délivré environ 480 permis d’escalade à des grimpeurs étrangers, ce qui est le plus délivré pour une année. Au moins autant de guides Sherpa locaux les accompagneraient pendant la saison d’escalade.

Jusqu’à présent, 10 personnes sont mortes au cours de la saison d’escalade printanière de cette année sur l’Everest.