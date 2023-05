La guide sherpa Kami Rita escalade le mont Everest pour la 28e fois | Nouvelles du monde

Un guide sherpa chevronné a escaladé le mont Everest pour la 28e fois, battant son propre record.

Kami Rita a atteint le sommet mardi à 9 h 20, heure locale, selon l’organisateur de l’expédition Seven Summits Treks.

Sa dernière ascension survient un jour après que son collègue guide Sherpa Pasang Dawa ait égalé son record de 27 voyages au sommet.

Les deux guides se sont affrontés pour le titre de la plupart des ascensions du plus haut sommet du monde.

La course au titre a commencé avec l’ascension de M. Dawa au sommet pour la 26e fois le 14 mai, égalant le précédent record de M. Rita.

Trois jours plus tard, M. Rita est retourné gravir la montagne pour la 27e fois.

M. Rita a relevé le défi du mont Everest pour la première fois en 1994 et a fait le voyage presque chaque année depuis.

En plus de ses ascensions de l’Everest, M. Rita s’est attaqué à plusieurs autres sommets, dont le K2, le Cho Oyu, le Manaslu et le Lhotse.

Comme c’est actuellement la saison d’escalade printanière, les deux guides Sherpa étaient sur la montagne pour aider leurs clients à gravir les sommets enneigés.

Les guides Sherpa possèdent des compétences essentielles pour assurer la sécurité des grimpeurs étrangers qui cherchent à se tenir au sommet de la montagne.

Ce mois-ci, des centaines d’alpinistes ont escaladé Mont Everestles autorités népalaises délivrant environ 480 permis d’escalade à des grimpeurs étrangers – le plus délivré pour une année.

Selon AP News, jusqu’à présent, 10 personnes sont décédées lors de l’ascension printanière de cette année.

Le mont Everest est le plus haut sommet des montagnes himalayennes à la frontière du Népal et du Tibet.

La montagne est également connue sous le nom de Chomolungma, qui signifie « Mère de la Déesse du Monde » et Sagarmatha, qui signifie « Déesse du Ciel ».

L’ascension du mont Everest peut être une entreprise dangereuse, avec la neige et la glace et le potentiel d’avalanches et d’autres conditions météorologiques difficiles.

Comme la plupart des grimpeurs ne sont pas habitués aux hautes altitudes et aux faibles niveaux d’oxygène, ils peuvent compter sur des bouteilles d’oxygène.

Selon le National Geographic, c’est pourquoi la zone au-dessus de 8 000 m (26 000 pieds) d’altitude sur l’Everest est appelée la « zone de la mort ».