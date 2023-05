La «gueule de bois post-pandémique» oblige de nombreux restaurants à déposer le bilan, selon l’association

Les restaurants à travers le Canada sont « en crise » et se battent toujours pour leur survie, dit l’association à but non lucratif qui représente 30 000 des entreprises à travers le pays.

Restaurants Canada affirme que ses membres sont confrontés à un « triple coup dur » de défis : coûts inflationnistes, pénuries de main-d’œuvre et remboursements de prêts liés à la COVID-19.

« Nous sommes dans cette phase de gueule de bois post-pandémique », a déclaré Mark von Schellwitz, vice-président de la division Ouest canadien du groupe. « Ça a été vraiment difficile de revenir à la normale. »

Les dépôts de bilan dans les services alimentaires ont grimpé de 116 % depuis 2022, selon Restaurants Canada. Il indique qu’environ la moitié des restaurants ne sont pas rentables en ce moment, contre seulement 12% avant la pandémie.

Mark von Schellwitz, de Restaurants Canada, affirme que 25 % des membres craignent de ne pas pouvoir survivre une autre année. (Radio-Canada)

L’organisation affirme que 25 % des membres craignent de ne pas pouvoir survivre une autre année. Il fait pression sur le gouvernement fédéral pour prolonger le délai de remboursement du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CEBA) afin de donner un répit aux entreprises en difficulté.

En Colombie-Britannique, le secteur de la restauration en difficulté a passé les dernières semaines à faire pression sur le gouvernement provincial pour obtenir son soutien. Le groupe a rencontré discrètement les ministres du Travail et de l’Emploi, ce qui a abouti à une liste de 10 recommandations à la province.

CBC News a appris que le gouvernement travaillait actuellement sur des soutiens supplémentaires – non seulement pour le secteur de la restauration, mais aussi pour les petites entreprises.

« Nous savons qu’un certain nombre de petites entreprises ressentent l’impact », a déclaré la ministre de l’Emploi de la Colombie-Britannique, Brenda Bailey, faisant référence à l’inflation et aux pénuries de main-d’œuvre, ainsi qu’à la dette liée au COVID.

Bailey a déclaré que le gouvernement annoncerait sous peu des mesures pour aider les restaurants et les petites entreprises.

Changer de business model pour survivre

Avant la pandémie, le café The Birds & The Beets au centre-ville de Vancouver était un point chaud pour le déjeuner qui reposait sur des employés de bureau de jour.

Le copropriétaire Matthew Senecal-Junkeer a déclaré que l’entreprise était en mesure de payer toutes ses factures et ses frais fixes grâce à l’activité intense du midi.

Mais ce n’est plus le cas. De nombreux travailleurs ne sont pas retournés au bureau, ce qui a obligé le café à se transformer également en bar à vin cinq soirs par semaine.

« Cela a vraiment été essentiel pour notre survie », a déclaré Senecal-Junkeer. « Les restrictions sont levées, la vie est revenue à la normale, mais les habitudes des gens sont simplement différentes après la pandémie. »

Matthew Senecal-Junkeer du restaurant The Birds & The Beets à Vancouver dit qu’il a dû transformer son restaurant de jour en bar à vin la nuit pour s’adapter à une nouvelle réalité post-pandémique. (Soumis par Matthew Senecal-Junkeer)

Coûts alimentaires élevés

Selon Restaurants Canada, les restaurants ont également dû augmenter les prix des menus pour faire face aux coûts inflationnistes, mais pas trop les augmenter pour éviter de repousser les clients qui en ressentent également les effets.

Le taux d’inflation du Canada a renversé sa tendance à la baisse le mois dernier et a augmenté, à un taux annuel de 4,4 %.

Alors que les coûts globaux ont diminué par rapport aux récents records, les prix des denrées alimentaires restent à des niveaux époustouflants. Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 9,1 % en avril.

Le café Birds & The Beets s’est transformé en bar à vin lorsque la foule du midi d’avant la pandémie ne s’est jamais rematérialisée après la COVID. (Tanya Fletcher/CBC)

« L’impact de la hausse des taux d’intérêt et du ralentissement des dépenses de consommation affecte le plus les restaurants et c’est pourquoi nos membres prédisent que l’année prochaine sera une année de rentabilité encore pire que cette année », a déclaré von Schellwitz.

Appels à prolonger le délai de remboursement du CEBA

Restaurants Canada demande au gouvernement fédéral de prolonger la date limite de remboursement du CUEC. Le programme offrait des prêts sans intérêt pouvant atteindre 60 000 $ aux petites entreprises et aux organismes sans but lucratif. La date limite pour rembourser les prêts est le 31 décembre 2023.

Rembourser le prêt avant la date limite entraînera une remise de prêt pouvant atteindre 33 % (jusqu’à 20 000 $).

Les entreprises qui ne remboursent pas le prêt d’ici le 31 décembre devront commencer à payer des intérêts et perdront la partie pardonnable.

« Je pense que c’est à ce moment-là que nous verrons beaucoup d’espaces se transformer, beaucoup de faillites et toute la douleur et la souffrance qui en découlent », a déclaré Senecal-Junkeer, qui doit 40 000 $ en prêts.

Le bureau de la ministre des Finances Chrystia Freeland souligne que le gouvernement fédéral a déjà prolongé une fois le délai de remboursement du CUEC. (Nick Iwanyshyn/Presse Canadienne)

Restaurants Canada estime que 20 % de ses membres ne seront pas en mesure de rembourser les prêts avant la date limite.

Il propose un calendrier de remboursement de 36 mois, où tous les six mois, les entreprises perdent 5 % de la partie pardonnable.

L’organisation demande au gouvernement de répondre d’ici la fin de ce mois. La Chambre des communes se lève pour l’été le 23 juin.

Dans une réponse par courriel à CBC News, Adrienne Vaupshas, ​​attachée de presse du ministre des Finances, a noté que le délai de remboursement avait déjà été prolongé une fois.

« Pour soutenir davantage les petites entreprises, dans le budget 2023, nous avons annoncé que nous avions obtenu des engagements de Visa et Mastercard pour réduire les frais de transaction par carte de crédit pour les petites entreprises, tout en protégeant les points de récompense pour les consommateurs canadiens », a écrit Vaupshas dans un communiqué.