La gueule de bois du Texas en Alabama, l’O du Tennessee en difficulté, l’évasion du FSU : les points à retenir de la troisième semaine du samedi

La semaine 3 a été courte en affrontements de renom, mais a donné des résultats révélateurs qui devraient préparer le terrain pour les matchs de conférence à travers le pays. Ci-dessous, nos écrivains détaillent les plus grandes intrigues de la journée.

The Athletic couvre en direct Football universitaire, semaine 3 avec Les 25 meilleurs scoresfaits saillants et analyse.

Le rappel sans intérêt du Texas en Alabama

Pendant au moins quelques instants samedi soir, les choses étaient tendues à Austin. Une équipe embêtante et coriace du Wyoming a gardé le ballon pendant ce qui semblait être une semaine, tirant 10 minutes et 22 secondes du chronomètre du troisième quart avant d’égaliser le match avec un panier alors que les équipes entraient dans le quatrième. L’offensive texane, qui avait conquis l’Alabama il y a une semaine, avait échoué toute la nuit, ne réussissant que 87 verges par la passe et ne prenant que 40 snaps au cours des trois premiers quarts.

Au quatrième, les Longhorns se sont réveillés.

Un touché de 44 verges par Xavier Worthy, une imitation de boule de bowling de 61 verges par Jonathon Brooks et un choix six par la sécurité Jerrin Thompson ont aidé le numéro 4 du Texas à éviter le désastre et à se retirer avec une victoire de 31-10 sur le Des cowboys qui avaient l’air beaucoup plus à l’aise qu’ils ne l’étaient.

Si celui-ci était une surprise, cela ne devrait pas être le cas. Revenir du niveau émotionnel de la victoire à Tuscaloosa allait toujours être difficile pour le Texas, une équipe qui n’a pas eu beaucoup de succès au cours de la dernière décennie. Et le Wyoming est une bonne équipe, comme le montrent sa victoire surprise contre Texas Tech lors de la première semaine et la compétitivité des Cowboys samedi. L’équipe de Craig Bohl n’est pas à prendre à la légère.

Frapper le coup de grâce au quatrième quart-temps aussi fort que les Longhorns l’ont fait est encourageant. Ce n’est pas le cas de démarrer aussi lentement qu’ils l’ont fait pour la deuxième fois en trois semaines. Le Texas a également eu du mal à sortir de la porte lors de la première semaine contre Rice, avant de faire monter la pression au troisième quart pour mettre celui-là de côté.

Le Big 12 semble mûr pour le Texas. Kansas State, le choix de pré-saison pour terminer deuxième de la ligue derrière les Longhorns, a perdu contre le Missouri samedi. TCU, Baylor et Texas Tech ne semblent pas aussi bons que certains le pensaient. L’État de l’Oklahoma a été martelé par le sud de l’Alabama. Pendant trois semaines, l’Oklahoma semble être la plus grande menace des Longhorns.

Mais le Texas devra rectifier ces démarrages lents en conférence pour éviter tout problème à l’avenir. Le Big 12, même affaibli, est suffisamment bon pour capitaliser sur les nuits de repos. — Sam Khan Jr.

Le Tennessee fait une erreur dans The Swamp

Cela ne ressemblait pas vraiment à 1998 après la victoire 29-16 de la Floride contre le Tennessee. La saison dernière, lorsque Hendon Hooker était à la tête d’une attaque explosive et que les fans des Volontaires revenaient à l’apogée de l’ère Phillip Fulmer, la marque du Tennessee était son sang-froid. Les Vols 2022 ont pris du retard de deux possessions contre Pittsburgh avant de se rallier et de s’échapper avec une victoire en prolongation, puis sont allés coup pour coup avec l’Alabama avant de mettre fin à leur troisième séquence de défaites samedi d’octobre. Samedi, les pénalités, les mauvaises décisions de jeu et la pire gestion du jeu ont coûté aux Vols 2023 chaque fois qu’ils prenaient de l’élan vers un retour en seconde période. L’offensive manquait des séquences fluides de succès, de football complémentaire ou de rythme rapide nécessaires pour maintenir la défense des Gators sur ses talons.

Il doit y avoir une certaine inquiétude quant à savoir qui est Joe Milton en tant que quart-arrière. Chris Fowler en a fait mention lors de l’émission ESPN, mais Milton n’a jamais lancé de passe de touché en mouvement au cours de sa carrière universitaire, et il a eu beaucoup de mal avec le placement de sa balle à chaque fois qu’il devait effectuer un lancer hors plate-forme. Je ne sais pas non plus comment l’entraîneur du Tennessee, Josh Heupel, y remédie. La ligne offensive n’est pas aussi forte que l’année dernière, le corps de réception n’est pas aussi écrasant et la conception de l’offensive nécessite que le quart-arrière tienne le ballon pendant un certain temps.

La Floride a constamment changé son apparence défensive, ce qui a parfois rendu Milton hésitant – même lorsque la meilleure décision aurait été de brouiller ou de contrôler le ballon. Cette attaque devra faire quelques ajustements pour maximiser le talent de Milton contre les meilleures défenses de son calendrier, sinon les Vols auront de plus longues nuits à venir dans le jeu SEC. — Diante Lee

La Géorgie et l’Alabama sont-ils simplement… plutôt bons ?

Écoutez, ce n’est pas vraiment juste de regrouper ces deux équipes. L’un est clairement en bien meilleure forme que l’autre. Mais les performances de la Géorgie et de l’Alabama samedi après-midi n’étaient pas vraiment dominantes.

La Géorgie s’est retrouvée à jouer par derrière contre la Caroline du Sud, menée 14-3 à la mi-temps face à un outsider de 27 points. On a beaucoup parlé de l’extrême facilité du calendrier des Bulldogs cette saison, il était donc utile de voir cette équipe devoir transpirer un peu et se débrouiller avec un déficit et avec plusieurs joueurs clés (plaqueur droit Amarius Mims, sécurité Javon Bullard , le receveur Ladd McConkey) blessé.

Les Bulldogs ont trouvé leur rythme en seconde période en faisant ce qu’ils peuvent très bien faire : frapper avec Daijun Edwards et le jeu de course, équilibrer le tout avec le jeu efficace du quart-arrière Carson Beck, prendre une avance, puis prendre le départ avec leur talentueux. passer la course. Les Gamecocks avaient besoin de Spencer Rattler pour revenir dans le match, et il a fait de son mieux sans Juice Wells blessé, mais n’a pas pu organiser un rallye.

Rien n’a été fait par la Géorgie samedi qui pourrait suggérer qu’elle devrait chuter de la première place, mais il est juste de dire que cette équipe ne semblait pas imbattable lors de son premier test SEC. Et l’entraîneur-chef Kirby Smart le sait.

« Ils ont de la résilience, ils ont de la ténacité et ils feraient mieux de s’améliorer beaucoup », a déclaré Smart à CBS.

L’Alabama doit encore s’améliorer après une victoire sur la route 17-3 à l’USF. Il n’y a rien d’effrayant à propos de la marée en ce moment. Après trois matchs, l’identité et la confiance en attaque ne sont tout simplement pas là.

Il n’a pas toujours été facile de dire ce qui n’allait pas avec l’Alabama en première mi-temps, grâce aux caméras de diffusion extrêmement zoomées rendues nécessaires par les mesures de sécurité météorologiques, et de blâmer tout ce qui s’est passé lors d’une journée de tempête si vous le souhaitez. En théorie, le match de l’USF était le bon moment pour tester ce que le Crimson Tide a en tant que quart-arrière avec Tyler Buchner et Ty Simpson. Mais la météo brutale a contribué à transformer ce qui aurait pu être un essai à faibles enjeux en une bataille laide et bâclée.

Buchner n’a rien pu faire lors de ses cinq premiers disques et a été retiré pour Simpson, qui a réussi 5 sur 9 pour 73 verges et a remporté cinq sacs lors de son action universitaire la plus importante à ce jour. L’offensive s’est terminée en intimidant les Bulls avec un touché de 11 jeux et 80 verges pour couronner une victoire de 17-3. C’est en quelque sorte là où en sont les Crimson Tide à ce stade : en quête de sens et de catharsis à la fin du quatrième quart-temps contre un outsider en reconstruction de 34 points.

Si les fans de l’Alabama espéraient savoir clairement qui leur donnerait la meilleure chance de battre Ole Miss la semaine prochaine, il ne semble pas qu’ils l’aient compris. En fait, le partant de la semaine 1, Jalen Milroe, pourrait encore être leur meilleur pari. L’un de ces quarts-arrières est-il réellement prêt à mener le genre de séquence de victoires dont cette équipe a besoin pour rester dans la course aux éliminatoires du football universitaire ? Nous sommes sur le point de le découvrir. — Max Olson

L’État de Floride a échappé au Boston College avec une victoire de 31-29 après avoir presque perdu une avance de 31-10 en seconde période. Deuxième après la victoire, le quart-arrière Jordan Travis s’est blessé sur un coup sûr au deuxième quart, retenant son côté gauche. Il est sorti brièvement à la fin de la première mi-temps mais est revenu pour démarrer la seconde mi-temps. Travis a terminé 15 passes sur 24 pour 212 verges et deux touchés, ainsi que 38 verges au sol. Il a effectué quelques passes profondes, mais FSU est allé 1 sur 9 lors des troisièmes essais.

La défense de la FSU a été entaillée par le Boston College, qui a terminé avec 457 yards, dont 305 dans les airs et 9,0 yards par tentative de passe. Les Eagles ont également converti huit des 19 troisièmes essais.

Le Boston College aurait pu gagner le match sans les pénalités – les Eagles en ont commis 18, dont le dernier était un masque facial lors d’un troisième et septième arrêt avec une minute à jouer, donnant à FSU un premier essai et la possibilité d’épuiser le match. horloge.

Les Seminoles auront besoin que Travis soit en bonne santé et que la défense soit meilleure lorsqu’ils se rendront à Clemson la semaine prochaine pour une confrontation avec l’ACC. -Chris Vannini

LSU impressionnant lors du premier match de la SEC

LSU et Jayden Daniels se redressent après un lent début d’année 2023.

Malik Nabers va recevoir l’essentiel des distinctions après la victoire 41-14 de samedi à Mississippi State, et à juste titre. Le receveur junior du LSU – actuellement le numéro 2 de Dane Brugler pour le repêchage de la NFL 2024 – était imparable (comme c’est souvent le cas) samedi avec 13 attrapés pour 239 verges et deux scores. Cependant, ne dormez pas sur ce qu’était cette journée pour Daniels.

Le quart-arrière de LSU a connu un début décevant lors de la défaite des Tigers lors de la première semaine contre Florida State. Cependant, il a laissé cette performance sous la douche et a fait preuve d’un professionnalisme lors d’une éruption de Grambling State (18 sur 24, 269, cinq touchés, zéro chiffre d’affaires) avant de se laisser déchirer contre Mississippi State. Daniels a fait preuve d’une patience exceptionnelle dans la poche et a régulièrement placé le ballon là où il devait être. Daniels a terminé le match 30 sur 34 pour 361 et deux scores après le concours avec 13 réussites consécutives, se connectant sur 23 de ses 24 premières tentatives.

La lutte pour le QB3 lors du repêchage de 2024 retient beaucoup l’attention. Mais les spots quatre à neuf sont également très en suspens et probablement aux yeux du spectateur. Dans cette classe chargée, Daniels semble bouger. Pendant ce temps, le quart-arrière de l’État de Floride, Jordan Travis, a été brillant lors de la victoire contre LSU, mais il était partout la semaine dernière contre Southern Miss, et l’offensive de FSU était loin d’être aussi efficace qu’elle aurait dû l’être samedi au Boston College. La façon dont les QB gèrent les grosses pertes et la façon dont ils gèrent les grosses victoires est importante. — Nick Baumgardner

(Photo : Tim Warner/Getty Images)