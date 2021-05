Une guerre spatiale entre les puissances mondiales est « imminente » en raison de « l’absence » de contrôle des armements spatiaux et des « progrès technologiques », a déclaré un physicien expert.

La Chine, la Russie et les États-Unis seraient les «principales puissances confrontées» et certaines ont peut-être déjà commencé leurs attaques – en bloquant les transmissions des satellites et en brouillant les signaux.

Les superpuissances ont peut-être déjà commencé à bloquer les transmissions des satellites et à brouiller les signaux Crédits: Getty

Mark Gubrud, professeur adjoint adjoint du programme de paix, guerre et défense de l’Université de Caroline du Nord, a déclaré que « la voie de la guerre dans l’espace est une course aux armements spatiaux ».

Le trio de forces mondiales se disputent depuis longtemps la victoire dans l’espace – et il semble que la bataille pourrait conduire à un affrontement au-dessus de la Terre, qui aurait des répercussions drastiques sur un terrain solide, selon Space.com.

« Ici, le potentiel d’escalade rapide devient une menace grave pour la stabilité nucléaire, car les principales puissances confrontées seraient presque certainement les États-Unis, la Russie et la Chine », a déclaré le physicien.

« Donc, vraiment, le chemin de la guerre dans l’espace est une course aux armements spatiaux, qui a longtemps été reportée mais qui ne fait que devenir plus imminente et potentiellement explosive à mesure que la technologie progresse en l’absence d’engagements contraignants en matière de contrôle des armements spatiaux. »

Malgré le droit international de l’espace introduit par les Nations Unies en 1967, le territoire inconnu devient de plus en plus susceptible d’être un champ de bataille de choix pour les conflits futurs – posant une énorme menace pour la paix.

Des systèmes d’armes puissants peuvent atteindre des cibles en quelques minutes et éliminer d’importants satellites en orbite autour de la Terre, et les pays poursuivent la bataille pour créer les armes les plus féroces à utiliser dans la guerre interplanétaire.

« Nous devons nous appuyer sur le Traité des Nations Unies sur l’espace extra-atmosphérique avec un autre traité qui interdit toutes les formes d’interférences nuisibles et les armes pour provoquer des interférences », a poursuivi M. Gubrud.

La Chine développe constamment des armes pour les équiper pour la guerre spatiale Crédits: Getty

Les États-Unis ont déjà accusé la Russie d’avoir effectué un test d’arme dans l’espace Crédits: Getty Images – Getty

La Russie sera l’une des forces dominantes dans l’espace, a prédit le physicien Crédits: Getty

La création de la Force spatiale américaine en 2019 a été un autre indice énorme que les États-Unis se préparent à une guerre, car ils ont été créés pour garantir: «la domination de l’Amérique dans l’espace n’est jamais menacée».

Et il semble que la Russie ait déjà commencé – après que le Commandement spatial américain (USSC) a déclaré avoir « des preuves que la Russie a effectué un test non destructif d’une arme antisatellite basée dans l’espace ».

Le Kremlin a affirmé que l’événement du 15 juillet impliquait un petit véhicule spatial qui « a inspecté l’un des satellites nationaux de près à l’aide d’un équipement spécial ».

Mais l’USSC a contesté cela, affirmant qu’il s’agissait d’un lancement d’essai d’arme spatiale.

La Chine a également révélé qu’elle travaillait sur des «armes contre-spatiales» qui agiraient en opposition directe aux avions appartenant aux États-Unis en «aveuglant potentiellement leurs capteurs».

La Chine, qui possède déjà des missiles et des lasers antisatellites au sol, « a probablement l’intention de masquer ou d’endommager des capteurs optiques spatiaux sensibles », a émis l’hypothèse d’un rapport d’évaluation mondiale des risques.

La naissance de la Force spatiale américaine en 2019 était un énorme indice que le pays se prépare à la guerre Crédit: Reuters

Mais le professeur Whitman Cobb doute qu’une guerre dans l’espace se matérialise un jour et pense que les «répercussions économiques» dissuaderont les superpuissances de s’engager dans un conflit hors de la Terre.

« Il suffit d’un seul morceau de débris pour détruire un satellite par lequel les transactions financières et les principales communications sont acheminées », a déclaré Cobb.

«Un mauvais satellite pourrait avoir des répercussions économiques importantes qui ne seraient pas isolées dans un seul pays.

« Ainsi, il devrait y avoir des considérations à la fois stratégiques et économiques qui restreignent les pays dans leur utilisation des armes dans l’espace. »

Des rumeurs sur des alliances entre les rivaux ont également circulé, comme la suggestion que la Chine et la Russie construiront une base lunaire commune.

La Chine s’est largement appuyée sur l’expertise russe au cours des premières années de son programme spatial, mais a largement tracé sa propre voie depuis le lancement de sa première mission avec équipage en 2003.

Mais les États-Unis sont interdits de presque tous les contacts entre la NASA et la Chine en raison de préoccupations concernant le vol de technologie et la nature secrète et soutenue par l’armée du programme spatial chinois.