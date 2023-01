La guerre russo-ukrainienne repousse le point le plus proche de «l’horloge de la fin du monde» à minuit dans l’histoire, selon des scientifiques

La guerre en cours entre l’Ukraine et la Russie a poussé “l’horloge de la fin du monde” à seulement 90 secondes avant minuit – le point le plus proche du cataclysme dans l’histoire.

Le Bulletin of the Atomic Scientists, qui a dévoilé mardi l’horloge mise à jour, a déclaré que la guerre russo-ukrainienne avait joué un rôle crucial dans le bouleversement de la stabilité mondiale.

“Les menaces à peine voilées de la Russie d’utiliser des armes nucléaires rappellent au monde que l’escalade du conflit – par accident, intention ou erreur de calcul – est un risque terrible”, a déclaré le Bulletin. dit dans un communiqué que “la possibilité que le conflit puisse échapper au contrôle de quiconque reste élevée”.

“Nous sommes vraiment plus proches de ce jour apocalyptique”, a déclaré mardi l’ancien président mongol Elbegdorj Tsakhia lors du classement annuel des annonces du Bulletin of Atomic Scientists. Lui et l’ancienne présidente irlandaise Mary Robinson se sont joints aux scientifiques pour souligner ce qu’ils considèrent comme un rassemblement de plusieurs menaces existentielles, les actions et les paroles du dirigeant russe Vladimir Poutine étant les principales.

L’AGENCE NUCLÉAIRE RUSSIE AIDE LES SANCTIONS MILITAIRES À ÉVITER : RAPPORT

“Les gens et les scientifiques nous avertissent et nous devons nous réveiller maintenant”, a-t-il déclaré.

L’horloge de la fin du monde est un symbole créé au début de la guerre froide en 1947 pour représenter la menace des armes nucléaires qui, selon le Bulletin, ont le potentiel de détruire la civilisation telle que nous la connaissons.

Le Bulletin a rapproché l’horloge de 10 secondes par rapport à l’année dernière, ce qui en fait le plus proche qu’il ait jamais été de frapper 12. Il a été jusqu’à 17 minutes de minuit après la fin de la guerre froide, mais au cours des dernières années, le groupe est passé du compte à rebours des minutes jusqu’à minuit au compte à rebours des secondes.

En août dernier, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti que le monde entrait dans “une période de danger nucléaire sans précédent depuis le paroxysme de la guerre froide”.

“Nous envoyons un message indiquant que la situation devient plus urgente”, a déclaré la présidente du Bulletin, Rachel Bronson, lors de l’annonce en ligne. “Les crises sont plus susceptibles de se produire et ont des conséquences plus larges et des effets plus durables.”

Soulignant le rôle démesuré que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a joué en se rapprochant de l’apocalypse théorique, le Bulletin a annoncé qu’il annonçait également le mouvement de l’horloge dans les langues russe et ukrainienne pour la première fois.

Les scientifiques et les militants lors de l’annonce du Bulletin ont également mentionné la prolifération des armes nucléaires en Chine, l’Iran augmentant son enrichissement d’uranium, les essais de missiles en Corée du Nord, les futures pandémies de maladies animales, les agents pathogènes des erreurs de laboratoire, les “technologies perturbatrices” et l’aggravation du changement climatique comme autres menaces existentielles. à l’humanité.

Le Bulletin a appelé les États-Unis, ses alliés de l’OTAN et l’Ukraine à explorer toutes les options pour réduire le conflit avec la Russie.

“Trouver une voie vers des négociations de paix sérieuses pourrait grandement contribuer à réduire le risque d’escalade”, a déclaré le Bulletin. “En cette période de danger mondial sans précédent, une action concertée est nécessaire, et chaque seconde compte.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.