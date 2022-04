La guerre russo-ukrainienne montre qu’il est urgent d’abandonner les combustibles fossiles

Espen Barth Eide est le ministre norvégien du climat et de l’environnement. Fatih Birol est le directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie.

La crise énergétique déclenchée par l’agression inexcusable de la Russie contre l’Ukraine a attiré l’attention sur les vastes quantités de combustibles fossiles dont dépendent les économies d’Europe et du monde entier pour continuer à fonctionner au jour le jour.

Les gens en ont besoin pour vivre leur vie et gagner leur vie. Couper brutalement l’approvisionnement entraînerait d’énormes dégâts. Mais il est tout aussi clair que continuer à consommer des combustibles fossiles aux niveaux actuels entraînera d’énormes dommages dus au réchauffement climatique, car le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat l’indique douloureusement.

Un déclin rapide mais maîtrisé des combustibles fossiles est un élément central de la transformation du secteur énergétique mondial en un seul avec zéro émission nette d’ici 2050ce qui donnerait au monde une chance de limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 C. Cela nécessite le déploiement massif de technologies énergétiques propres telles que le solaire, l’éolien, les véhicules électriques et l’efficacité énergétique dans les années à venir pour réduire et remplacer l’utilisation de combustibles fossiles.

Il s’agit d’une immense entreprise d’une vitesse et d’une ampleur que le monde n’a jamais vues auparavant. Pour en faire une réalité, il faudra plusieurs millions de micro-décisions interdépendantes de la part des décideurs politiques, des investisseurs, des entreprises et des consommateurs. Et le déclin maîtrisé des combustibles fossiles doit être mené d’une manière juste et équitable qui apporte un soutien suffisant aux communautés affectées.

Mais la volonté récente des dirigeants européens de prendre des mesures fortes et rapides pour commencer à réduire la dépendance à l’égard des approvisionnements russes en gaz naturel montre que lorsque la réalité d’une menace devient claire, les gouvernements peuvent agir de manière décisive pour ouvrir la voie aux changements nécessaires. La crise climatique exige une action tout aussi décisive. Le catalogue croissant de catastrophes induites par le climat dans le monde nous rappelle fréquemment que les dangers sont déjà là et ne font qu’augmenter.

Dans le même temps, l’agression de la Russie démontre que le besoin d’exportateurs d’énergie responsables tels que la Norvège est plus important que jamais. Alors que l’Europe tourne à juste titre le dos aux approvisionnements russes, elle dépendra davantage du pétrole et du gaz d’autres producteurs à court terme – mais de moins en moins au fil du temps à mesure que ses efforts de décarbonisation s’accélèrent.

La Norvège se rend compte que l’écriture est sur le mur pour les combustibles fossiles dans les décennies à venir. Il s’efforce de développer et de déployer des technologies telles que les véhicules électriques, les navires à passagers à hydrogène et même les avions électriques, qui réduiront tous la consommation de pétrole du secteur des transports. Et il est impatient de partager ce qu’il a appris avec d’autres pays pour les aider à utiliser moins de pétrole également. Cela place la Norvège dans la position apparemment paradoxale d’être un pays producteur de pétrole qui s’emploie activement à saper la demande de son principal produit d’exportation.

La Norvège joue également un rôle de premier plan dans le déploiement de technologies capables de limiter l’impact environnemental de la production de combustibles fossiles, notamment en prévenant les fuites de méthane et grâce à l’électrification. C’est un précurseur dans l’avancement des solutions pour capter puis utiliser ou stocker les émissions de carbone plutôt que de les laisser s’échapper dans l’atmosphère. Atteindre le zéro net d’ici 2050 sera pratiquement impossible sans ces technologies, et les compétences et l’expertise de l’industrie pétrolière et gazière pourraient s’avérer essentielles pour les développer au rythme nécessaire.

Naviguer et équilibrer tous ces changements complexes et interdépendants à l’échelle mondiale met en évidence l’ampleur du défi auquel le monde est confronté pour atteindre le zéro net. Ce ne sera pas simple. Et tous les pays n’ont pas la chance de disposer de la richesse dont dispose la Norvège pour financer leurs transitions énergétiques propres. L’énorme déficit de financement de l’énergie propre dans les économies émergentes et en développement est l’un des plus grands obstacles aux efforts mondiaux pour atteindre le zéro net. Les économies avancées ont l’obligation morale de remédier à ce problème en intensifiant massivement les transferts de compétences et de technologie, le soutien financier direct et les mesures visant à stimuler l’investissement privé.

Tous les pays riches – et ceux qui tirent des revenus importants de la production de combustibles fossiles – doivent faire face à ces problèmes. La crise énergétique à laquelle nous sommes confrontés actuellement, provoquée par les actions imprudentes de la Russie, montre que le système énergétique actuel, dominé par les combustibles fossiles, laisse tomber les citoyens du monde entier. Trop dépend d’approvisionnements peu fiables et coûteux qui mettent la pression sur les consommateurs et les entreprises – et poussent le climat de notre planète profondément dans la zone de danger.

Mais il y a des raisons d’espérer : une nouvelle économie mondiale de l’énergie est en train d’émerger, basée sur les énergies renouvelables, les véhicules électriques et d’autres technologies énergétiques propres. Et il est dans notre intérêt à tous de nous éloigner des combustibles fossiles et d’accélérer le passage à une énergie propre aussi rapidement, équitablement et en toute sécurité que possible.