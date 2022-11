La guerre russo-ukrainienne fait dérailler les plans de la Coupe du monde de hockey pour 2024

La guerre de la Russie en Ukraine a fait dérailler les plans d’organiser une Coupe du monde de hockey cet hiver.

La LNH et l’Association des joueurs de la LNH ont abandonné vendredi leur projet d’organiser une Coupe du monde en février 2024 comme ils l’avaient espéré, déclarant dans un communiqué conjoint que “ce n’est pas faisable” dans le contexte actuel.

Il y a une incertitude quant à ce qu’il faut faire avec les joueurs russes depuis l’invasion de l’Ukraine par le pays plus tôt cette année et la guerre en cours là-bas. Certains pays ne voulaient pas que les Russes participent, même sous un nom différent et sans uniformes de l’équipe nationale, comme cela a été fait lors des récents Jeux olympiques en guise de punition pour le dopage parrainé par l’État.

« Déception ou pas, vous voulez la paix dans le monde », a déclaré le défenseur suédois Victor Hedman du Lightning de Tampa Bay. “C’est la ligne du bas.”

Les joueurs veulent que les meilleurs du monde participent – ​​un groupe qui comprendrait un certain nombre de Russes – et cela a créé une impasse avec le temps qui presse pour organiser une Coupe du monde.

“Le conflit en Ukraine rend difficile le traitement de la question russe, et nous avons certainement entendu certains des pays participants ou des pays qui participeraient qui auraient des objections à la participation de la Russie à la Coupe du monde”, a déclaré le sous-commissaire Bill Daly. le mois dernier. “Évidemment (c’est) quelque chose qui est pertinent et que nous prendrions en considération dans le cadre de la prise de décisions.”

La ligue et le syndicat ont déclaré qu’ils espéraient organiser l’événement en février 2025 et continueraient de planifier cela. Le retard donne à la ligue et aux joueurs le temps de comprendre les choses.

La Coupe du monde est une vitrine pour le hockey dans les années non olympiques, mais elle n’a pas eu lieu depuis 2016 et la participation de la LNH aux Jeux olympiques a également été inégale. Les championnats du monde se sont déroulés de manière fiable entre-temps, mais chevauchent souvent les séries éliminatoires de la LNH et n’incluent donc pas certains des meilleurs joueurs du monde.

Contrairement au football, qui a banni la Russie de sa Coupe du monde en raison de l’invasion de l’Ukraine par le pays, bon nombre des meilleurs joueurs de hockey viennent de là et l’impact serait beaucoup plus important. Aucune participation russe n’aurait signifié l’exclusion d’Alex Ovechkin, Evgeni Malkin, Andrei Vasilevskiy et Nikita Kucherov.

« Évidemment, vous voulez toujours représenter votre pays et faire plaisir à vos partisans russes », a récemment déclaré Vasilevskiy, deux fois vainqueur de la Coupe Stanley avec Tampa Bay. « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. C’est un peu compliqué maintenant. Je veux dire, j’espère que nous pourrons jouer là-bas en tant qu’équipe de Russie, car nous avons maintenant beaucoup de bons et talentueux jeunes joueurs de hockey russes. Et ce sera vraiment intéressant de jouer ensemble.

Les Américains Patrick Kane et Auston Matthews et les Canadiens Sidney Crosby et Connor McDavid n’ont pas pu jouer ensemble sur la scène internationale contre tous les meilleurs au monde puisqu’il n’y a pas eu de Coupe du monde depuis six ans et que la LNH n’a pas participé aux deux derniers Jeux olympiques.

Le commissaire Gary Bettman a annoncé la décision lors de la réunion du conseil des gouverneurs de la ligue le 18 octobre, affirmant que la date limite approchait pour définir les plans. Il y avait d’autres obstacles, tels que la coopération avec la Fédération internationale de hockey sur glace et les fédérations nationales pour organiser des matchs en Europe, mais la ligue et les joueurs étaient convaincus qu’ils pourraient organiser le tournoi eux-mêmes, si nécessaire.

Il y a deux mois, alors qu’il semblait probable que la Coupe du monde ait effectivement lieu, la star américaine Jack Eichel a déclaré : « Ne retenez pas votre souffle » d’un ton sceptique qui s’est avéré justifié.

« Nous essayons de faire croître le hockey à l’échelle mondiale », a déclaré Eichel. « Qu’il s’agisse de représenter son pays ou d’avoir l’opportunité de jouer contre les meilleurs au monde, tout le monde veut le faire. Je pense que c’est quelque chose que les fans veulent voir. Je pense que c’est formidable pour notre jeu. »

Il y a de l’optimisme à propos de 2025 et un temps supplémentaire pourrait permettre à un tournoi de qualification de décider qui rejoindra les équipes évidentes : les États-Unis, le Canada, la Suède, la Finlande et la République tchèque – et peut-être la Russie, selon le climat mondial.

La Coupe du monde 2016 a suivi de près les Jeux olympiques de 2014 à Sotchi. La LNH a choisi de sauter les Jeux olympiques de 2018 et prévoyait de participer en 2022 en Chine avant que la pandémie ne provoque suffisamment de perturbations du calendrier pour faire dérailler ces espoirs.

La LNH s’est engagée à envoyer des joueurs aux Jeux olympiques d’hiver de 2026 à Milan et à Cortina.

“La seule chose que je veux jouer, ce sont les Jeux olympiques et vous regardez en ce moment et c’est toujours sur la bonne voie”, a déclaré Hedman. “Vous voulez être dans ces tournois où c’est le meilleur sur le meilleur, mais cela va prendre un peu plus de temps.”

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici