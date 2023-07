La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons du jour 511 de l’invasion

Le ministère russe de la Défense a déclaré mardi qu’il avait mené des frappes nocturnes sur deux villes portuaires ukrainiennes dans ce qu’il a appelé « une grève de vengeance massive » au lendemain d’une attaque sur le pont de Koursk, qu’il a imputée à Kiev. Le ministère affirme qu’il a touché « des installations où des actes terroristes contre la Fédération de Russie étaient préparés à l’aide de bateaux sans équipage, ainsi que sur le lieu de leur fabrication dans un chantier naval près de la ville d’Odessa », et des dépôts de carburant à Mykolaïv.

La Russie et l’Ukraine ont présenté mardi des récits très différents des combats dans le nord-est de l’Ukraine, Moscou rapportant des avancées de ses troupes et Kiev déclarant avoir pris l’initiative dans la région. Les deux parties n’ont signalé aucun relâchement dans les combats. L’Ukraine a signalé des progrès dans une contre-offensive lancée au début du mois dernier dans l’est et dans la capture de villages dans le sud, tandis que Moscou affirme avoir contenu toute avancée des forces de Kiev.