La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons du jour 472 de l’invasion

Les niveaux d’eau baissent progressivement dans certaines parties du sud de l’Ukraine qui ont été inondées après la destruction du barrage de Kakhovka, selon les responsables. Pendant ce temps, il est de plus en plus évident que le barrage a explosé après que les données sismiques ont montré qu’il y avait eu une explosion sur le site dans les premières heures de mardi. Norsar, le Norwegian Seismic Array, a déclaré que les signaux d’une station régionale en Roumanie indiquaient une explosion à 2h54 du matin. Norsar n’a pas tiré de conclusions sur qui était responsable.

Le groupe Wagner a été accusé d’attiser « l’anarchie » sur les lignes de front russes après que l’un des commandants militaires du Kremlin a affirmé que les mercenaires d’Evgueni Prigozhin avaient kidnappé et torturé ses soldats pendant la bataille de Bakhmut. Dans une vidéo publiée en ligne, le lieutenant-colonel Roman Venevitin a également accusé les soldats de Wagner d’avoir volé des armes, d’avoir forcé des soldats mobilisés à signer des contrats avec Wagner et d’avoir tenté d’extorquer des armes au ministère russe de la Défense en échange de la libération de soldats kidnappés.

Le service de sécurité intérieure ukrainien (SBU) a déclaré vendredi avoir intercepté un appel téléphonique prouvant qu’un « groupe de sabotage » russe avait fait exploser la centrale hydroélectrique et le barrage de Kakhovka. dans le sud de l’Ukraine. Un clip audio d’une minute et demie sur sa chaîne Telegram de la conversation présumée mettait en vedette deux hommes non identifiés qui semblaient discuter des retombées de la catastrophe en russe. L’un des hommes a déclaré : « Notre groupe de saboteurs est là. Ils voulaient faire peur avec ce barrage. Cela ne s’est pas déroulé selon le plan. Plus qu’ils ne l’avaient prévu.