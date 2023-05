La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons du jour 453 de l’invasion

Il y avait confusion sur la situation à Bakhmut, théâtre des batailles les plus sanglantes de la guerre. L’Ukraine a déclaré que ses forces avaient toujours un pied dans la ville orientale en ruine et tentaient de l’encercler après que Moscou ait prétendu l’avoir capturée. Aucune des deux allégations n’a pu être vérifiée de manière indépendante.

Le président russe Vladimir Poutine a félicité Wagner et les forces régulières russes pour « l’achèvement de l’opération de libération d’Artyomovsk [the city’s Soviet-era name]» après que le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a posé parmi les décombres et a déclaré que son groupe de mercenaires contrôlait toute la ville.