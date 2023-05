La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons du jour 452 de l’invasion

Kiev a démenti samedi une affirmation du chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, selon laquelle le groupe de mercenaires russes avait contrôle total de la ville ukrainienne de Bakhmut, au centre de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre. Aucune de ces déclarations n’a pu être vérifiée de manière indépendante. Prigozhin a fait cette affirmation dans une vidéo dans laquelle il est apparu en tenue de combat devant une ligne de combattants tenant des drapeaux russes et des bannières Wagner. « Aujourd’hui, à midi, Bakhmut a été complètement pris », a déclaré Prigozhin. Il a déclaré que ses forces se retireraient de Bakhmut à partir du 25 mai pour se reposer et se recycler.

Le ministère russe de la Défense a également déclaré que la prise de la ville était « terminée » et le président Vladimir Poutine a félicité les troupes. Il a déclaré que ceux qui s’étaient distingués recevraient des récompenses, ont rapporté les agences de presse russes nationales.

S’exprimant avant la déclaration du ministère russe, l’armée ukrainienne a rejeté La revendication de Prigozhin et a déclaré que ses troupes continuaient de se battre dans la ville orientale en ruine. « Ce n’est pas vrai. Nos unités combattent à Bakhmut », a déclaré à Reuters le porte-parole militaire Serhiy Cherevatyi.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que la situation à Bakhmut était critique, les troupes ukrainiennes maintenant une défense dans la partie sud-ouest de la ville. « De violents combats à Bakhmut. La situation est critique », a-t-elle déclaré sur l’application de messagerie Telegram. « A partir de maintenant, nos défenseurs contrôlent certaines installations industrielles et d’infrastructure dans la région et le secteur privé. »

Le G7 a condamné la guerre « brutale » de la Russie contre son voisin l’Ukraine « dans les termes les plus forts possibles », la qualifiant de « grave violation du droit international », dans son communiqué final du sommet de cette semaine au Japon. Les dirigeants mondiaux ont appelé à une « paix juste et durable » et ont réaffirmé leur intention de fournir à l’Ukraine un soutien militaire, financier et humanitaire.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré qu’il avait invité l’Inde à rejoindre la formule de paix de l’Ukraine lors de ses entretiens avec le Premier ministre du pays, Narendra Modi, en marge de la sommet. Zelenskiy a déclaré sur Telegram qu’ils avaient également discuté des besoins de l’Ukraine en matière de déminage et d’hôpitaux mobiles lors de leur première réunion en face à face depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, a rapporté Reuters.

Le président américain, Joe Biden, annoncera un programme d’aide militaire de 375 millions de dollars pour l’Ukraine alors qu’il Japona déclaré un responsable américain. Le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré vendredi que le colis comprendrait de l’artillerie, des munitions et des lance-roquettes Himars, a rapporté Reuters.

Les pays occidentaux courront des « risques colossaux » s’ils fournissent à l’Ukraine des avions de chasse F-16, a déclaré samedi l’agence de presse Tass citant le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexander Grushko. Biden a déclaré aux dirigeants du G7 que Washington soutenait des programmes de formation alliés conjoints pour les pilotes ukrainiens sur des chasseurs F-16, ont déclaré de hauts responsables américains.

Le pape François a chargé un cardinal italien de premier plan d’une mission dans l’espoir qu’elle puisse « apaiser les tensions » dans la guerre en Ukraine et conduire à une voie de paix, a annoncé samedi le Vatican. Dans une brève déclaration écrite, le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a déclaré que François avait confié la mission au cardinal Matteo Zuppi, proche du pontife. L’Associated Press rapporte que Bruni a déclaré que le calendrier et les mécanismes de la mission « sont actuellement à l’étude ».

La Cour pénale internationale a déclaré samedi qu’elle n’était « pas découragée » après que la Russie a placé le procureur Karim Khan sur une liste de personnes recherchées pour avoir émis un mandat d’arrêt contre le président Vladimir Poutine. Khan, qui est britannique, a émis un mandat d’arrêt contre Poutine en mars sur l’accusation de crime de guerre d’expulsion illégale d’enfants ukrainiens. La photo de Khan a pu être vue vendredi dans la base de données du ministère russe de l’Intérieur.