La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au jour 5998 de l’invasion

De violents combats à Avdiivka, sur la ligne de front orientale, sont entrés dans leur cinquième jour alors que la Russie continue de déployer de nouvelles forces pour tenter d’encercler la ville, selon Vitaliy Barabash, chef de son administration militaire. Les bombardements ont été si violents que les équipes d’urgence n’ont pas pu récupérer les morts des bâtiments détruits, a déclaré Barabash. La Russie et les États-Unis ont qualifié la recrudescence des violences autour d’Avdiivka de nouvelle offensive russe. « Ils frappent avec tout ce qu’ils ont. Des combats de tirs, d’artillerie, de lance-roquettes multiples, de mortiers et de nombreux avions », a déclaré Barabash à la télévision nationale. Il a déclaré qu’il restait 1 620 habitants à Avdiivka, une ville dotée d’une grande cokerie et qui comptait 32 000 habitants avant la guerre.

Volodymyr Zelenskiy a remercié les troupes présentes dans les zones où les combats étaient « particulièrement chauds ». Dans son discours habituel, il a déclaré : « Je remercie tous ceux qui tiennent leurs positions et détruisent les troupes russes », citant Avdiivka, Maryinka et d’autres endroits clés de la région de Donetsk.

Il est fort probable que la flotte russe de la mer Noire ait renforcé sa posture défensive et réactive après avoir subi une série de frappes en août et septembre, » a déclaré le ministère britannique de la Défense. Dans sa dernière mise à jour des renseignements, le ministère a déclaré que la BSF avait transféré un grand nombre de ses actifs prestigieux – y compris des navires et des sous-marins capables de lancer des missiles de croisière – de Sébastopol vers des zones d’opérations et de base plus à l’est, comme Novorossiysk.