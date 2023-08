La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au jour 529 de l’invasion

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a déclaré que la Russie avait attaqué un centre de transfusion sanguine dans le pays alors qu’il condamnait la frappe mortelle comme un « crime de guerre » . Une attaque distincte a frappé une usine clé, les deux incidents survenant quelques heures seulement après que Kiev a heurté un pétrolier russe dans le détroit de Kertch. Les forces russes ont frappé le centre de transfusion sanguine dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, a déclaré Zelenskiy, ajoutant que « des morts et des blessés ont été signalés ». Une « bombe aérienne guidée » a touché le centre de Koupiansk, une ville située à quelques dizaines de kilomètres de la frontière russe, a-t-il précisé.

La Russie affirme avoir capturé la colonie de Novoselivske dans le nord-est de l’Ukraine, où Kiev a signalé une augmentation des attaques. Des images de l’armée russe montraient Novoselivske complètement détruite, une fumée blanche s’élevant sur des bâtiments en ruine. « Dans la région de Koupiansk, grâce aux actions compétentes et professionnelles des unités militaires du commandement occidental, la colonie de Novoselivske a été libérée », a déclaré le ministère russe de la Défense. Le porte-parole de l’armée ukrainienne, Ganna Malyar, a déclaré que les troupes russes visaient à attirer les ressources ukrainiennes vers l’est, alors que l’Ukraine poursuit sa contre-offensive dans le sud.

Des explosions ont été signalées dans plusieurs villes, dont Kiev et Zaporizhzhia, avec des alertes aériennes. L’Ukraine affirme que la Russie tire des missiles balistiques et Kh-47M2 Kinzhal sur des villes, certains rapports indiquant que les forces russes tirent des missiles depuis l’intérieur du territoire biélorusse. La porte-parole du président Zelenskiy, Iuliia Mendel, a tweeté : « En ce moment, l’attaque au missile se déroule dans les régions de Kiev, Vinnutsia, Zhytomyr et Tcherkassy. Mais l’alerte est partout en Ukraine.