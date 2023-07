La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au jour 510 de l’invasion

La Russie s’est retirée de l’accord sur les céréales de la mer Noire, négocié par l’ONU et la Turquie il y a un an pour atténuer une crise alimentaire mondiale en permettant aux céréales ukrainiennes d’être exportées en toute sécurité. Moscou a déclaré que la décision était définitive et a averti qu’elle ne pouvait pas garantir la sécurité des navires.