La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au jour 509 de l’invasion

L’accord négocié par l’ONU en vertu duquel Moscou a autorisé l’Ukraine à expédier ses céréales à travers la mer Noire doit expirer lundi soir . Le Kremlin a menacé de se retirer de l’accord et a déclaré ce week-end qu’il craignait toujours que les obligations de supprimer « les obstacles à l’exportation de produits alimentaires et d’engrais russes ne soient toujours pas remplies ».

Deux personnes ont été tuées dimanche lorsque la Russie a lancé une série d’attaques de missiles et de bombardements sur la ville et la région de Kharkiv, commençant tôt le matin et se poursuivant jusque dans la soirée. Le gouverneur de Kharkiv, Oleh Synyehubov, a déclaré qu’un jeune homme avait été tué dans le district d’Osnovianskyi et qu’un autre civil avait été tué dans un village de la région de Kupiansk.