La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au jour 505 de l’invasion

« C’est très important. Pour la première fois depuis notre indépendance, nous avons établi une base de sécurité pour l’Ukraine sur son chemin vers l’OTAN », a déclaré Zelenskiy dans son discours vidéo nocturne. « Ce sont des garanties de sécurité concrètes confirmées par les sept plus grandes démocraties du monde. Jamais auparavant nous n’avions eu une telle base de sécurité et c’est au niveau du G7. Zelenskiy a réaffirmé les déclarations qu’il avait faites lors du sommet en Lituanie selon lesquelles « nous avons levé tout doute ou ambiguïté quant à savoir si l’Ukraine sera dans l’OTAN. Ce sera. »

Ben Wallace, le secrétaire britannique à la Défense, a déclaré que « les gens veulent voir un peu de gratitude » et que l’Ukraine devait mettre davantage l’accent sur les remerciements pour l’aide occidentale. lorsqu’il a été interrogé mardi sur les plaintes du président Zelenskiy selon lesquelles le pays n’avait pas reçu de calendrier ferme ou d’ensemble de conditions pour rejoindre l’OTAN. Wallace a déclaré que la hâte des Ukrainiens à obtenir toute l’aide possible signifiait qu’ils ne disaient pas toujours qu’ils étaient reconnaissants de l’aide reçue.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, s’est distancié des commentaires de Wallace, affirmant que Zelenskiy avait a exprimé sa gratitude pour le soutien du Royaume-Uni. Il a souligné que le président Zelenskiy avait exprimé sa gratitude à plusieurs reprises, notamment lors de son discours au parlement plus tôt cette année. « Je sais que lui et son peuple sont reconnaissants envers le Royaume-Uni », a déclaré Sunak.

Le G7 a signé une déclaration soulignant le soutien à l’Ukraine et l’aide aux réformes de gouvernance nécessaires aux «aspirations euro-atlantiques». Les pays membres ont déclaré qu’ils fourniraient un soutien sécuritaire et économique, y compris des équipements militaires modernes, terrestres, aériens et maritimes, le partage de renseignements et la formation des forces ukrainiennes en échange de l’engagement de l’Ukraine dans des réformes « pour souligner ses engagements en faveur de la démocratie, de l’État de droit, du respect des droits de l’homme et de la liberté des médias », » mettre son économie sur une voie durable » et renforcer « le contrôle civil démocratique de l’armée ».