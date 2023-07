La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au jour 503 de l’invasion

Les membres de l’OTAN ne sont pas censés définir des conditions préalables claires pour l’éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’alliance militairee face à la prudence des États-Unis et de l’Allemagne alors que la guerre avec la Russie se poursuit. L’Ukraine veut savoir quand et comment elle peut rejoindre l’alliance après la fin de la guerre avec la Russie, estimant que la protection militaire occidentale est le seul moyen de rester à l’abri de la menace de son voisin. Cependant, il semble plutôt susceptible de se voir proposer une intégration plus étroite avec l’OTAN et une déclaration politique plus forte en faveur de son adhésion de principe.