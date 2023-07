La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au jour 502 de l’invasion

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a déclaré qu’il espérait « le meilleur résultat possible » du sommet , suite à des entretiens avec son homologue polonais, Andrzej Duda. Zelenskiy a déclaré qu’il ne s’attend pas à ce que l’Ukraine rejoigne réellement l’OTAN avant la fin de la guerre, mais qu’il espère que le sommet donnera un « signal clair » sur l’intention d’intégrer l’Ukraine dans l’alliance.

Biden est arrivé à Londres avant le sommet de l’OTAN et est sur le point de discuter de l’Ukraine avec le Premier ministre britannique, Rishi Sunak.

Le président américain s’est entretenu dimanche par téléphone avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdoğan, et « a fait part de son désir d’accueillir la Suède dans l’Otan dès que possible ». , a déclaré la Maison Blanche. Washington a augmenté la pression sur Ankara pour qu’elle abandonne son opposition à la candidature suédoise à l’adhésion à l’OTAN avant le sommet de Vilnius.

Le bureau d’Erdogan a déclaré séparément que le dirigeant turc avait réaffirmé à Biden sa position de longue date selon laquelle la Suède devait encore sévir plus durement contre les militants kurdes présumés gagner le soutien de la Turquie. Il a indiqué que les deux présidents se rencontreraient en marge du sommet.

La réunion de l’OTAN intervient alors que des membres du propre parti démocrate de Biden, des groupes de défense des droits et l’ONU ont soulevé des questions sur la décision américaine d’envoyer des bombes à fragmentation , qui ont été interdits par plus de 100 pays, à l’Ukraine. Le sénateur américain Tim Kaine a déclaré à Fox News qu’il avait « de vrais scrupules » à propos de cette décision, car cela « pourrait donner le feu vert à d’autres nations pour qu’elles fassent également quelque chose de différent ».

Le président allemand a déclaré que le pays ne devrait pas « empêcher » les États-Unis d’envoyer des bombes à fragmentation en Ukraine , tout en maintenant son opposition à l’usage de l’arme. « La position de l’Allemagne contre l’utilisation des armes à sous-munitions est plus justifiée que jamais. Mais nous ne pouvons pas, dans la situation actuelle, bloquer les États-Unis », a déclaré dimanche le président Frank-Walter Steinmeier à la chaîne de télévision allemande ZDF.

Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu quatre missiles dimanche, ont déclaré des responsables russes, un sur la péninsule de Crimée annexée et trois sur les régions russes de Rostov et Briansk qui bordent l’Ukraine. Plusieurs bâtiments ont été endommagés à Rostov et Briansk mais aucune victime n’a été signalée. Aucune victime ni aucun dégât n’ont été signalés en Crimée.