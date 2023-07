La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au jour 501 de l’invasion

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a annoncé le retour de cinq commandants militaires qui devaient auparavant rester en Turquie jusqu’à la fin de la guerre. Les hommes ont mené la défense de la ville de Marioupol jusqu’à ce qu’ils se rendent aux forces russes l’année dernière et avaient été envoyés en Turquie dans le cadre d’un échange de prisonniers négocié par Ankara. La Russie a déclaré que le retour des hommes ne représentait « rien de plus qu’une violation directe des termes des accords existants » par l’Ukraine et la Turquie. Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a déclaré samedi que le dirigeant russe, Vladimir Poutine, se rendrait en Turquie en août.

Joe Biden part dimanche pour l’Europe, où il assistera au sommet de l’Otan à Vilnius, en Lituanie. Il participera à des réunions avec des dirigeants, qui débattront de la guerre en Ukraine et réviseront les plans pour faire face à l’agression russe. Biden se rendra ensuite à Helsinki jeudi, où il célébrera l’expansion de l’OTAN avec la Finlande comme nouveau membre.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a réitéré que le Royaume-Uni est signataire d’une convention qui interdit les armes à sous-munitions, après que les États-Unis ont accepté de fournir à l’Ukraine les armes controversées. « Nous continuerons à faire notre part pour soutenir l’Ukraine contre l’invasion illégale et non provoquée de la Russie, mais nous l’avons fait en fournissant des chars de combat lourds et, plus récemment, des armes à longue portée », a déclaré Sunak. Le président américain, Joe Biden, a été condamné par des groupes de défense des droits de l’homme pour avoir accepté d’envoyer les armes, un collègue démocrate qualifiant la décision de « inutile et de terrible erreur ». L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a soutenu cette décision, la qualifiant de « difficile mais courageuse ».

Huit personnes ont été tuées et 13 blessées samedi à Lyman, dans l’est de l’Ukraine, après que la ville a été la cible de tirs de roquettes russes, a déclaré le ministère ukrainien de l’Intérieur. « Jusqu’à présent, nous connaissons environ huit morts (…) Le nombre de blessés est passé à 13 personnes », a déclaré le ministère sur les réseaux sociaux. Les grèves ont frappé vers 10 heures, heure locale, à deux intersections très fréquentées par les piétons. Un immeuble résidentiel, une annexe d’une imprimerie et trois voitures ont été incendiés lors de l’attaque, a indiqué le ministère.

Les combattants mercenaires du groupe Wagner d’Evgueni Prigojine se préparent à déménager en Biélorussie aux termes d’un accord qui a désamorcé leur mutinerie contre les dirigeants militaires russes, a déclaré un commandant supérieur du groupe. Depuis la mutinerie de juin, lorsque les combattants de Wagner se sont brièvement emparés d’une ville du sud de la Russie et ont marché vers Moscou, le sort exact de Prigozhin et de ses mercenaires n’est pas clair.

La Pologne a commencé à déplacer plus de 1 000 soldats et près de 200 unités d’équipement vers l’est du pays samedi, alors que le membre de l’Otan craignait de plus en plus que la présence de combattants de Wagner en Biélorussie ne conduise à une augmentation des tensions à sa frontière. « C’est une démonstration de notre volonté de répondre aux tentatives de déstabilisation près de la frontière de notre pays », a écrit le ministre de la Défense, Mariusz Błaszczak, sur Twitter. Dimanche dernier, la Pologne a annoncé qu’elle enverrait 500 policiers pour renforcer la sécurité à sa frontière avec la Biélorussie.

Volodymyr Zelenskiy a obtenu le soutien crucial de la Turquie pour l’engagement de l’Ukraine à rejoindre l’OTAN lors de sa rencontre avec Erdoğan à Istanbul. « Il ne fait aucun doute que l’Ukraine mérite d’être membre de l’OTAN », a déclaré Erdogan. Les dirigeants de l’Otan s’engageront publiquement à nouveau à ce que l’Ukraine devienne membre de l’alliance militaire lors de leur rencontre à Vilnius mardi, selon le secrétaire général de l’organisation. Cependant, Joe Biden a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il y ait « l’unanimité au sein de l’Otan » pour faire entrer l’Ukraine dans l’alliance militaire en temps de guerre.

Le président ukrainien a visité Snake Island, qui est devenu un symbole de la défiance de son pays au début de la guerre après que les soldats ukrainiens aient refusé de se rendre aux forces russes, pour marquer 500 jours depuis l’invasion. Dans un clip non daté publié samedi, Volodymyr Zelenskiy a été montré arrivant en bateau et déposant des fleurs pour honorer ceux qui ont défendu l’île.