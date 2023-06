La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au jour 476 de l’invasion

Poutine a affirmé que les pertes ukrainiennes pendant le conflit étaient presque « catastrophiques » et que la contre-attaque n’avait réussi dans aucun domaine. Le président russe a fait cette affirmation lors de réunions télévisées avec des correspondants de guerre et des blogueurs militaires. « Il s’agit d’une contre-offensive massive, utilisant des réserves stratégiques qui ont été préparées pour cette tâche », a déclaré Poutine. « Ils en ont perdu plus de 160, nous avons perdu 54 chars, et certains d’entre eux sont sujets à restauration et réparation. »