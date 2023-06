La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au jour 471 de l’invasion

Volodymyr Zelenskiy s’est rendu dans la région de Kherson qui a été touchée par les inondations après la destruction du barrage de Nova Kakhovka. Dans un message à Telegram, le président ukrainien a déclaré que les principales questions abordées lors de la visite étaient « la situation opérationnelle dans la région à la suite de la catastrophe, l’évacuation de la population des zones potentiellement inondables, l’élimination de l’urgence causée par l’explosion du barrage, organisation du maintien en vie des zones inondées ».

Zelenskiy a par la suite salué ce qu’il a décrit comme des «résultats» de violents combats dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine. « Il y a de très violents combats dans la région de Donetsk », a déclaré Zelenskiy dans son message vidéo quotidien, livré dans un train après avoir visité les zones touchées par la rupture du barrage électrique de Kakhovka. «Mais il y a des résultats et je suis reconnaissant à ceux qui ont obtenu ces résultats. Bravo à Bakhmut. Pas à pas », a-t-il déclaré.

Jeudi, une importante force ukrainienne lançait un assaut contre les positions russes dans le sud, dans une intensification des combats qui, selon certains responsables ukrainiens et analystes occidentaux, a marqué le début de la contre-offensive tant vantée de Kiev. Le combat contre les positions russes au sud de Zaporizhzhia comprenait des chars et des véhicules blindés fournis par l’Occident et de l’infanterie soutenue par l’artillerie. Des combats intenses ont été signalés à l’extérieur de la ville de Tokmak, un centre logistique russe clé.

La Russie a démenti jeudi les accusations ukrainiennes selon lesquelles elle aurait soutenu les séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine en 2014 et discriminé les Tatars et les Ukrainiens en Crimée, accusant Kiev de « mensonges flagrants » devant le plus haut tribunal de l’ONU.

Oleg Orlov, l’un des militants des droits de l’homme les plus anciens et les plus respectés de Russie, a été jugé jeudiface à la perspective de trois ans de prison s’il est reconnu coupable d’avoir discrédité à plusieurs reprises les forces armées russes, a déclaré son organisation.

Le bassin de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine risque de s’effondrer à la suite de la destruction du barrage de Kakhovka et de la vidange de son réservoir, selon un organisme français de sûreté nucléaire. Le chien de garde atomique de l’ONU a déclaré plus tard que la centrale disposait de plusieurs mois de réserves d’eau pouvant être pompées vers la centrale pour refroidir les réacteurs et d’autres zones.

L’Organisation mondiale de la santé a dépêché des fournitures d’urgence dans les régions de l’Ukraine touchées par les inondations et se préparent à répondre à un éventail de risques pour la santé, notamment les traumatismes, la noyade et les maladies d’origine hydrique telles que le choléra, ont déclaré jeudi des responsables.

L’Ukraine pourrait perdre plusieurs millions de tonnes de récoltes à cause des inondations causées par la destruction du barrage de Kakhovka dans le sud du pays, a déclaré jeudi le ministère ukrainien de l’Agriculture.

Des bombardements russes ont tué jeudi un civil dans la ville ukrainienne de Kherson alors que des personnes étaient évacuées en raison des inondations causées par l’effondrement du barrage de Kakhovka, a déclaré le procureur général d’Ukraine. La police a signalé que trois autres personnes avaient été blessées.

L’équipe d’enquête du chef de l’opposition russe emprisonné Alexeï Navalny a publié une nouvelle vidéo dans laquelle elle affirme avoir retrouvé un fils du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, dont le nom n’était jusqu’alors pas connu du public. Au cours de l’année écoulée, le fils présumé de Shoigu a fait des chansons pop ringardes en anglais tandis que son père envoie des dizaines de milliers de Russes à la guerre en Ukraine, a rapporté Shaun Walker du Guardian.

Jeudi, deux missiles ont touché des sites près de la ville d’Ouman, dans le centre de l’Ukraine, blessant huit personnes, a déclaré le gouverneur régional. Ihor Taburets, gouverneur de la région de Cherkasy, a écrit sur l’application de messagerie Telegram que les missiles ont touché un site industriel et un lave-auto dans la soirée. Il a précisé que deux des blessés étaient grièvement blessés, selon des informations préliminaires.

L’ambassade de Russie a déclaré que la responsabilité de la « tragédie qui se déroule » à Kherson en raison de la destruction du barrage de Kakhovka incombe à Kiev et les pays occidentaux qui ont fourni des armes à l’Ukraine, dans ce qu’ils décrivent comme un « complot terroriste » dans un communiqué.

La Grande-Bretagne a annoncé jeudi un nouveau paquet de sanctions contre la Biélorussie pour son rôle dans la facilitation de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, y compris les interdictions d’importation et les nouvelles mesures visant à empêcher la propagande sur Internet.