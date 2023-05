La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au jour 457 de l’invasion

La Grande-Bretagne maintiendra probablement les actifs de l’État russe immobilisés pendant un certain temps après la fin de la guerre en Ukraine, et certainement jusqu’à ce que Moscou ait accepté de verser une indemnisation pour les dommages qu’elle a infligés, Les responsables britanniques ont confirmé. Le sommet du Conseil de l’Europe la semaine dernière a établi un registre numérique des dommages pour l’Ukraine, première étape vers un mécanisme international d’indemnisation des victimes de l’agression russe.

La Russie a signalé que si les demandes d’amélioration de ses exportations de céréales et d’engrais ne sont pas satisfaites, elle ne prolongera pas l’accord sur les céréales de la mer Noire avant le 17 juillet. Il a fait la même menace et les mêmes exigences en mars, puis a accepté la semaine dernière de renouveler le pacte d’exportation pour 60 jours.

Des images non vérifiées semblent montrer une attaque de hors-bord par drone contre le navire de la marine russe Ivan Khurs en mer Noire mercredi. La vidéo semble montrer au moins un des drones se rapprochant extrêmement du navire, bien qu’il ne soit pas clair si des dommages ont été causés ou non.

Les États-Unis ont déclaré que le groupe Wagner pourrait travailler via le Mali et d’autres pays pour cacher ses efforts pour acquérir du matériel militaire à utiliser en Ukraine, et l’ont accusé de fournir à un paramilitaire soudanais des missiles sol-air.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré avoir convoqué les ambassadeurs d’Allemagne, de Suède et du Danemark au sujet de ce qu’il a décrit comme « l’absence totale de résultats » dans l’enquête Nord Stream. Plusieurs explosions sous-marines inexpliquées ont rompu les pipelines Nord Stream 1 et 2 qui relient la Russie et l’Allemagne à travers la mer Baltique en septembre 2022. Les explosions se sont produites dans les zones économiques de la Suède et du Danemark et les deux pays disent qu’elles étaient délibérées, mais n’ont pas encore déterminé qui était responsable. L’Allemagne enquête également.