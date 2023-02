La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au jour 351 de l’invasion

Volodymyr Zelenskiy a profité d’une visite à Paris pour exhorter l’Europe à livrer au plus vite des avions de combat et des armes lourdes à l’Ukraine. “Plus tôt l’Ukraine se dotera d’armes lourdes à longue portée, plus tôt nos pilotes auront des avions, plus tôt cette agression russe prendra fin et nous pourrons revenir à la paix en Europe”, a déclaré mercredi le président ukrainien à son arrivée à l’Élysée. Zelenskiy a rencontré le président français, Emmanuel Macron, et le chancelier allemand, Olaf Scholz, les exhortant à « changer la donne » en envoyant des avions modernes et « plus vite cette agression russe prendra fin ».