La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au jour 329 de l’invasion

Une opération de recherche et de sauvetage dans les décombres de la frappe de missiles russes de samedi sur un immeuble d’appartements dans la ville ukrainienne de Dnipro est terminée, ont déclaré les autorités. Le bilan s’élève actuellement à 45 morts, dont un enfant, a déclaré le chef de l’administration militaire de la région de Dnipropetrovsk. Au moins 19 personnes sont toujours portées disparues et 79 autres blessées, selon des responsables locaux. Un mémorial de fortune est apparu à Moscou pour commémorer les victimes de l’attaque au missile russe.

La Russie a annoncé qu’elle apporterait des “changements majeurs” à ses forces armées de 2023 à 26, promettant de bousculer sa structure militaire après des mois de revers sur le champ de bataille en Ukraine. Outre les changements administratifs, le ministère de la Défense a déclaré qu’il renforcerait les capacités de combat de ses forces navales, aérospatiales et de missiles stratégiques. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les changements avaient été rendus nécessaires par la “guerre par procuration” menée en Ukraine par l’Occident.

Plus de 9 000 civils, dont 453 enfants, ont été tués en Ukraine depuis l’invasion russe en février dernier selon l’Ukraine. Andriy Yermak, le chef du personnel présidentiel ukrainien, a déclaré lors du Forum économique mondial dans la station balnéaire suisse de Davos : « Nous ne pardonnerons pas un seul [act of] la torture ou la vie prise. Chaque criminel sera tenu pour responsable ».

L’Ukraine a exhorté les dirigeants mondiaux à intensifier leurs efforts pour retirer les troupes de Vladimir Poutine de son sol alors que sa guerre avec la Russie dominait la première journée complète du rassemblement de l’élite mondiale à Davos. Alors que la guerre assombrit les perspectives de l’économie mondiale en 2023, la vice-Première ministre ukrainienne Yuliia Svyrydenko a exhorté les alliés à intensifier les approvisionnements en matériel militaire afin que la Russie puisse être vaincue plus rapidement. La première dame d’Ukraine, Olena Zelenska, a utilisé une adresse spéciale pour exiger que les participants au Forum économique mondial usent de leur influence pour mettre fin à l’agression de la Russie.

Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a déclaré à Joe Biden que les Pays-Bas offriraient des missiles Patriot à l’Ukraine. Les Pays-Bas se joindront aux États-Unis et à l’Allemagne pour envoyer le système de défense antimissile Patriot en Ukraine, a déclaré Rutte à Biden à la Maison Blanche. Biden a remercié Rutte d’avoir été “très très fidèle” dans son soutien à l’Ukraine.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a justifié la fourniture de chars Challenger à l’Ukraine, disant qu’il était conçu pour mettre fin rapidement à la guerre et qu’il y avait un impératif moral de mettre fin à la guerre rapidement en raison des pertes et du coût. Ses remarques semblaient destinées à encourager les États-Unis à intensifier leur propre approvisionnement en armes.

La Finlande est prête à soutenir l’Ukraine pour “aussi longtemps que nécessaire” , a déclaré sa première ministre, Sanna Marin. « Je pense que le seul message que nous devons envoyer est que nous soutiendrons l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Un an, deux ans, cinq ans, 10 ans, 15 ans », a déclaré Marin à Davos.

Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, rejoindra ses homologues polonais et des pays baltes en Estonie pour monter une dernière tentative de pression sur l’Allemagne d’autoriser l’envoi de chars Leopard 2 en Ukraine cette semaine. Des sources de la défense ont déclaré que l’un des objectifs de la réunion de jeudi était “d’encourager les Allemands” si aucune décision n’avait été prise par Berlin avant cette date.

L’exécutif européen a confirmé qu’il débloquait 3 milliards d’euros d’aide d’urgence pour l’Ukraine, la première tranche d’un fonds de 18 milliards d’euros destiné à contribuer au fonctionnement des services publics essentiels pendant l’hiver. L’argent servira à payer les salaires et les pensions du secteur public et à faire fonctionner les écoles et les hôpitaux, a déclaré le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyena déclaré à Davos.