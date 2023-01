La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au jour 320 de l’invasion

Les forces ukrainiennes repoussent les attaques constantes contre Bakhmut dans la région orientale du Donbass et maintiennent leurs positions à proximité de Soledar dans des conditions difficiles, a déclaré Volodymyr Zelenskiy. Le président ukrainien a déclaré dans son allocution vidéo de dimanche soir : « Bakhmut tient bon malgré tout. Et même si la majeure partie de la ville a été détruite par les frappes russes, nos soldats repoussent les tentatives russes constantes d’avancer. Soledar tient le coup, même s’il y a encore plus de destruction et que les choses sont très difficiles.