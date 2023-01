La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au jour 316 de l’invasion

Les États-Unis cherchent également des moyens de cibler la production de drones iraniens par des sanctions et des contrôles à l’exportation, a déclaré la Maison Blanche. Washington avait auparavant imposé des sanctions aux entreprises et aux personnes qu’il accusait de produire ou de transférer des drones iraniens que la Russie a utilisés contre l’Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a accusé mercredi l’utilisation illégale de téléphones portables par ses soldats d’une frappe meurtrière de missiles ukrainiens qui, selon lui, a tué 89 militaires. augmentant considérablement le nombre de décès signalés. Moscou avait précédemment déclaré que 63 soldats russes avaient été tués lors de la frappe du week-end sur Makiivka. Bien qu’une enquête officielle ait été ouverte, la raison principale de l’attaque était clairement l’utilisation massive illégale de téléphones portables par des militaires, a indiqué le ministère. “Ce facteur a permis à l’ennemi de suivre et de déterminer les coordonnées de l’emplacement des soldats pour une frappe de missile”, a-t-il déclaré dans un communiqué publié juste après 1h00 du matin à Moscou mercredi.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré qu’il s’agissait d’une “possibilité réaliste” que des munitions soient stockées près du logement des troupes à Makiivka : “Compte tenu de l’étendue des dégâts, il existe une possibilité réaliste que des munitions aient été stockées à proximité des logements des troupes, qui ont explosé pendant la frappe, créant des explosions secondaires”, a déclaré le ministère de la Défense britannique dans son briefing quotidien sur les renseignements. “L’armée russe a des antécédents de stockage dangereux de munitions bien avant la guerre actuelle, mais cet incident met en évidence la façon dont les pratiques non professionnelles contribuent au taux élevé de pertes en Russie.”

De violents combats autour de la ville de Bakhmut, en grande partie en ruine et tenue par les Ukrainiens, devraient persister dans un avenir prévisible, avec un résultat incertain car les Russes ont fait des progrès progressifs, selon un haut responsable de l’administration américaine.

De nouvelles frappes en profondeur sur le territoire russe sont à prévoir, a déclaré le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Budanov, à la chaîne de télévision américaine ABC. Il a ajouté que les attaques viendraient “de plus en plus profondément” à l’intérieur de la Russie, sans dire spécifiquement si l’Ukraine serait derrière elles.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que la France enverrait des véhicules de combat blindés légers AMX-10 RC, a déclaré un responsable de l’Elysée après un appel téléphonique entre Macron et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelenskiy.

L’état-major militaire ukrainien a déclaré que la Russie avait lancé sept frappes de missiles, 18 frappes aériennes et plus de 85 attaques à partir de systèmes de roquettes à lancement multiple au cours des dernières 24 heures. sur les infrastructures civiles dans trois villes – Kramatorsk, Zaporizhzhia et Kherson. “Il y a des victimes parmi la population civile”, a-t-il déclaré. Les rapports n’ont pas été vérifiés de manière indépendante.