Le ministère russe de la Défense a accusé mercredi l’utilisation illégale de téléphones portables par ses soldats d’une frappe meurtrière de missiles ukrainiens qui, selon lui, a tué 89 militaires, augmentant considérablement le nombre de morts. Moscou avait précédemment déclaré que 63 soldats russes avaient été tués lors de la grève du week-end sur Makivka . Bien qu’une enquête officielle ait été ouverte, la raison principale de l’attaque était clairement l’utilisation massive illégale de téléphones portables par des militaires, a indiqué le ministère. “Ce facteur a permis à l’ennemi de suivre et de déterminer les coordonnées de l’emplacement des soldats pour une frappe de missile”, a-t-il déclaré dans un communiqué publié juste après 1h00 du matin à Moscou mercredi.

Le Ministère britannique de la Défense , dans son briefing quotidien sur le renseignement, a déclaré: «Compte tenu de l’étendue des dégâts, il existe une possibilité réaliste que des munitions aient été stockées à proximité des logements des troupes, qui ont explosé pendant la frappe, créant des explosions secondaires. L’armée russe a des antécédents de stockage dangereux de munitions bien avant la guerre actuelle, mais cet incident met en évidence la façon dont les pratiques non professionnelles contribuent au taux élevé de pertes en Russie.

Denis Pushilin, qui agit en tant que chef des occupants pro-russes à Donetsk, a salué la bravoure des soldats qui ont survécu à l’attaque. RIA le cite en disant: «Nous savons, et nous savons de première main, ce que c’est que de supporter des pertes. Et quel véritable héroïsme est. Sur la base des informations dont je dispose, je peux affirmer avec certitude que les gars de ce régiment ont fait preuve de nombreuses manifestations de courage et d’héroïsme réel.