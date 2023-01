La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au jour 312 de l’invasion

Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré samedi que son seul souhait pour tous les Ukrainiens pour 2023 était la victoire et a décidé de maintenir le cap.. “Je veux nous souhaiter à tous une chose : la victoire. Et c’est le principal. Un souhait pour tous les Ukrainiens », a déclaré Zelenskiy dans un message vidéo juste avant minuit alors que les Ukrainiens marquaient leur premier nouvel an depuis l’invasion. Il a réitéré qu’il resterait avec son peuple pendant qu’il se battait pour la liberté. « On nous a dit de nous rendre. Nous avons choisi une contre-attaque », a-t-il déclaré. « Nous sommes prêts à nous battre pour cela [freedom]. C’est pourquoi chacun de nous est ici. Je suis ici. Nous sommes ici. Tu es là. Tout le monde est ici. Nous sommes tous des Ukrainiens.

Les dirigeants russes ont publié une série de messages provocants avant le nouvel an. Le président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie « ne céderait jamais » à l’Occident et se battait pour sa « patrie, la vérité et la justice… afin que la sécurité de la Russie puisse être garantie ». C’était son discours du nouvel an le plus long de ses deux décennies à la tête.

Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré la victoire de la Russie sur l’Ukraine était “inévitable”.

La Russie a lancé samedi plus de 20 missiles de croisière sur des cibles ukrainiennes, tuant au moins une personne à Kyiv, la capitale, et blessant 20 autres personnes dans ce qu’un responsable ukrainien a qualifié de « terreur à la veille du Nouvel An ». Quatorze des blessés ont été transportés à l’hôpital et au moins un était dans un état critique après la deuxième attaque de missiles majeure de Moscou en trois jours.

Un hôtel était l’un des bâtiments touchés, ainsi qu’un quartier résidentiel au centre et à l’ouest de la ville. Les zones touchées de Kyiv étaient Solomyansk, Solomyan, Pechersk et Holosiivsk.

Parmi les blessés se trouvait un journaliste japonais, rendant compte du conflit, qui séjournait à l’hôtel. Une série de 10 explosions ont été entendues dans la première vague.

Les attaques imitent celles de la veille de Noëlalors que la Russie cherche à nuire au moral des Ukrainiens avant les vacances.

Six personnes ont été blessées dans la région sud de Mykolaïvavec deux autres blessés dans la ville occidentale, Khmelnytskyi.

Des maisons ont été endommagées dans la ville de Zaporizhzhia dans le sud du pays.

L’approvisionnement en eau et en électricité fonctionne toujours à Kyivbien que certains aient été désactivés préventivement au milieu d’une alerte de raid aérien.

La première dame d’Ukraine a condamné les attentats. Olena Zelenska, l’épouse de Volodymyr Zelenskiy, a déclaré : « Ruiner la vie des autres est une habitude dégoûtante de nos voisins.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré que la Russie pourrait préparer un nouvel ordre de mobilisation et pourrait fermer sa frontière aux hommes éligibles au combat d’ici une semaine.

La Russie et l’Ukraine ont échangé plus de 200 soldats capturésle dernier échange de prisonniers entre les deux camps.

Les États-Unis sont préoccupés par l’alignement de la Chine sur la Russie Alors que Moscou poursuit son invasion de l’Ukraine, ont déclaré les États-Unis après que les présidents de la Russie et de la Chine, Vladimir Poutine et Xi Jinping, ont tenu une réunion vidéo vendredi.